Sénégal: Forum Galien pour promouvoir la recherche dans la santé et la pharmacie - Macky Sall defend le.continent..

Le Forum et le Prix Galien s'installent pour la 1ère fois en Afrique et plus précisément au Sénégal. Pour le chef de l'Etat, Macky Sall qui a présidé la cérémonie d'ouverture hier, mardi 27 novembre au centre de conférence international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

Même si les questions de santé publique continuent encore de se poser avec acuité dans les pays africains, il a rappelé que «l'Afrique n'est ni un désert médical, ni un no man's land scientifique».

Toutefois, il a magnifié la tenue de cet événement qui va sans nul doute contribuer à booster le champ scientifique pour une amélioration de la santé des populations avant de faire un plaidoyer pour l'accès aux médicaments.

Le forum Galien s'est ouvert hier, mardi 27 novembre, à Dakar. Une occasion qui a permis aux scientifiques de renoms, chercheurs et étudiants en médecine et pharmacie d'échanger sur les différentes perspectives de contribuer à l'amélioration de la santé des populations dans le monde.

Ainsi, à travers des sessions, le management des maladies infectieuses et des pandémies, la planification d'une nouvelle ère de maladies non transmissibles ainsi que les conséquences sanitaires du changement climatique ont été pris en charge pendant ces rencontres.

Pour le président de la fondation Galien, Bruno Cohen, la vision du Chef de l'Etat du Sénégal a été déterminante dans le choix d'abriter le forum Galien, première édition en terre africaine.

Et le Président Macky Sall de soutenir : «en acceptant la tenue de cette rencontre au Sénégal, j'ai surtout voulu que l'esprit d'excellence attaché au Prix et au Forum Galien contribue à élargir le cercle vertueux du savoir en Afrique.

Nous voulons former des ressources humaines de qualité, lutter contre les inégalités sociales et territoriales, et offrir à nos populations un meilleur accès aux soins.

Le renforcement des filières scientifiques dans notre système éducatif, la promotion de l'apprentissage aux métiers par la formation technique et professionnelle, les programmes de Bourses de Sécurité Familiale et de Couverture Maladie Universelle s'inscrivent dans cette dynamique».

Et de poursuivre que si les questions de santé publique continuent encore de se poser avec acuité dans les pays africains, il faut, en même temps, rappeler que «l'Afrique n'est ni un désert médical, ni un no man's land scientifique».

Cependant, il reconnait que « l'événement est majeur, parce que le Prix Galien international et son Forum forment une référence mondiale en matière de pharmacie et de biotechnologie.»

Un plaidoyer pour la baisse des médicaments

Le chef de l'Etat a aussi profité de l'occasion pour faire le plaidoyer afin que les brevets soient moins protégés pour rendre accessible les médicaments.

«Hélas, force est de constater que malgré les formidables progrès de la science médicale et pharmaceutique, des millions de personnes continuent de souffrir et de mourir de maladies évitables, guérissables ou contrôlables, faute d'accès aux médicaments et aux soins», a souligné le chef de l'Etat.

Et de poursuivre : «ce paradoxe des temps modernes explique tout le débat éthique lié à la protection abusive des brevets, au-delà des standards internationaux admis par l'Organisation Mondiale du Commerce.

L'on sait que cette protection excessive continue de créer une situation de quasi-monopole qui renchérit les prix des médicaments et freine la fabrication de produits génériques sûrs, à des coûts plus abordables pour le plus grand nombre».

En dehors de l'accès aux médicaments, le président Sall a revenu sur le fléau de la contrefaçon et de la vente illicite de médicaments. « En Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 100 000 décès par an sont liés au commerce de médicaments contrefaits.

Seule une coopération internationale efficace peut aider à faire face aux multiples ramifications de ce trafic criminel. Ainsi, en collaboration avec 18 pays africains, l'Organisation mondiale des Douanes a intercepté près de 260 millions de médicaments impropres à la consommation en juin 2017».

A noter que le prix Galien sera décerné ce mercredi au Sénégal. Depuis 1970, ce prix, à l'instar du Prix Nobel, récompense chaque année des chercheurs dont les réalisations contribuent à améliorer la condition humaine, grâce au développement de traitements innovants.

A cette occasion, le Forum Galien offre également une plateforme d'échanges scientifiques de haut niveau sur des questions d'intérêt commun liées à la santé.

...ENCENSE LES PROFESSEURS MBOUP ET NDIAYE

Pour montrer que l'Afrique n'est ni un désert médical, ni un no man's land scientifique, le président de la République du Sénégal, Macky Sall a cité deux professeurs sénégalais très réputés dans le domaine de la recherche.

Il s'agit du professeur Souleymane Mboup, dont l'expertise dans l'enseignement et la recherche fait autorité. «Le Pr Mboup a notamment contribué à la découverte du VIH2 » a-t-il avancé.

Le chef de l'Etat a aussi cité comme exemple le test illumigene Malaria, conçu, il y a deux ans par le Pr Daouda Ndiaye, Chef du Service de Parasitologie-mycologie de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, et Conseiller de l'Université de Harvard de Boston, en autres charges.

«Ce test innovant, parce que plus précis et plus rapide, va révolutionner de façon significative la prise en charge précoce de la pandémie du paludisme, qui continue de faire des ravages en Afrique et dans le monde» renseigne le chef de l'Etat.

Et de poursuivre : « j'ajoute avec fierté que les Professeurs Mboup et Ndiaye sont, tous deux, comme beaucoup d'entre nous, de purs produits de l'école publique sénégalaise. C'est dire que la science est sans frontière.

A travers les Professeurs Mboup et Ndiaye, je rends hommage à tous les hommes et femmes de science, chercheurs sénégalais, africains et étrangers, qui consacrent leur temps et leur intelligence au progrès de la science pour la santé».

Le chef de l'Etat n'a pas aussi manqué de souligner les réalisations déjà engagé dont un programme élargi de construction et d'équipement de 100 laboratoires et de mise en place de plateformes mutualisées d'équipements en microscopie électronique, biotechnologie, génétique moléculaire, calcul scientifique et modélisation.

«Certaines de ces infrastructures sont en cours de réalisation ici même, dans la cité du Savoir de la nouvelle ville de Diamniadio. Et mon ambition est de faire encore beaucoup plus pour stimuler le progrès de la science et de la technologie au Sénégal», a-t-il renchéri.