Cote d'Ivoire: Gare Kan/Bouaké - La jeunesse appelée à marcher dans les pas du premier ministre Amadou Gon Coulibaly

La jeunesse de Gare-Kan, village dans la commune de Bouaké a organisé, le samedi 24 novembre 2018 sur le terrain du village, la finale de la 1ère édition du tournoi de football dénommé tournoi de l'émergence doté du trophée Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire.

Le coup d'envoi de cette finale entre les jeunes de AS Pokoukro et FC Gare-Kan qui a mobilisé les six villages de la tribu Ndrannouan, a été donné par le directeur général de l'Institut national de formation sociale (INFES), Mamadou Traoré, parrain de la cérémonie, en présence du Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie et de Touré Souleymane, Conseiller du Premier ministre chargé de la Jeunesse et du Sport.

Revenant sur le choix du Premier ministre , le directeur de l'INFES a appelé les jeunes à marcher dans les pas d' Amadou Gon Coulibaly pour ses actions en faveur de la paix et du développement.

« Vous avez totalement raison de vous mobiliser derrière ce grand homme d'État, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, homme de confiance du président Alassane Ouattara.

Pour cela, je voudrais lancer ici à Gare-Kan, un appel pressant à la cohésion autour du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, de véritables chances, non seulement pour le développement économique et social, mais également pour la Paix, la sécurité et la stabilité de notre pays», a-t-il dit.

Le ministre Jean-Claude Kouassi, a célébré la victoire avec les jeunes de AS Pokoukro qui ont remporté la première édition du tournoi de l'émergence, doté du trophée Amadou Gon Coulibaly sur FC. Gare-Kan par 2-0.

« Le sport et la paix vont de pair. On a coutume à dire « un esprit sain dans un corps sain ». Le sport se fait lorsqu'il y a la paix » a-t-il déclaré.

Les deux équipes ont reçu des mains du parrain un lot complet d'équipements sportifs, composé entre autres de trophées, de jeux de maillots, de gants pour les gardiens ainsi que des ballons.