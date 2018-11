Cote d'Ivoire: Lancement des données de mesures d'audiences quotidiennes

GeoPoll (l'un des leaders dans la fourniture d'études de marché rapides et de haute qualité dans des zones difficiles d'accès par des méthodes traditionnelles ) et Harmonies Media Group ont annoncé ce mercredi 28 novembre le lancement de données de mesures d'audience quotidiennes en Côte d'Ivoire, collectées via la méthodologie innovante de GeoPoll, basée sur le mobile.

Avec ce lancement, GeoPoll deviendra le seul fournisseur de données d'audience quotidiennes pour la télévision et la radio en Côte d'Ivoire, qui s'appuyait auparavant sur les rapports annuels des médias ne reflétant pas les changements quotidiens dans les habitudes du public.

Harmonies Media Group utilisera les données GeoPoll pour optimiser le ciblage d'audiences spécifiques et évaluer rapidement l'efficacité des dépenses de marketing, permettant ainsi aux clients de réduire considérablement les achats de supports, tout en garantissant que les messages parviennent à l'audience souhaitée.

« Nous sommes ravis de nous associer à GeoPoll pour établir son service de mesure d'audience en Côte d'Ivoire.

Le paysage médiatique en Afrique francophone évolue constamment et, avec les données quotidiennes de GeoPoll, nous pourrons planifier des achats médiatiques plus efficaces et réagir rapidement à un marché publicitaire dynamique, entraînant un retour sur investissement plus élevé pour nos clients », a déclaré Sidikou Karimou, Président-directeur général du groupe Harmonies Media.

GeoPoll est la principale société de recherche basée sur le mobile en Afrique. Son service de mesure d'audience utilise une méthodologie multimodale unique pour collecter des données médiatiques quotidiennes sur des zones difficiles à atteindre à l'aide des seules méthodes de journalisation papier.

Depuis sa création en 2014, le service de mesure d'audience de GeoPoll s'est étendu à 14 pays d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes. Il est utilisé quotidiennement par les plus grandes marques, agences et groupes de médias.

« GeoPoll se réjouit de renforcer sa présence en Afrique francophone avec le lancement de son produit de données phare en Côte d'Ivoire. Alors que l'Afrique devient un continent de plus en plus centré sur le mobile, la méthodologie de GeoPoll continue de faire ses preuves.

Nous sommes confiants que les données d'audience collectées par GeoPoll seront d'une valeur inestimable pour ceux qui cherchent à réduire les coûts publicitaires dans le pays et dans toute la région » a déclaré Nicholas Becker, PDG de GeoPoll.

Les données initiales du produit révèlent des informations sur l'utilisation de la télévision, de la radio et des médias sociaux par la population adulte en Côte d'Ivoire, notamment ; 39% des répondants ont indiqué qu'ils utilisaient Facebook plus de 2 heures par jour. Seulement 9% déclarent utiliser autant Instagram ou Twitter ;

La consommation de télévision est élevée, 85% d'entre eux déclarant avoir regardé la télévision au cours des 7 derniers jours ;Le meilleur créneau horaire pour les téléspectateurs en semaine est RTI-1 entre 20 h et 20 h 30. Novelas TV est également populaire les soirs pendant la semaine.