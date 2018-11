Afrique: CAN féminine 2018 - Le Mali vise dormais une place pour le Mondial 2019

Présent pour la première fois de son histoire en demi-finales de la CAN féminine, le Mali s'est avéré un peu tendre face à l'Afrique du Sud, mardi à Cape Coast. Les Aigles dames ne joueront pas la finale de la CAN féminine 2018. Elles ont été battues par l'Afrique du Sud (2-0). Les Aiglonnes joueront le match pour la troisième place, qualificative pour le Mondial 2019 en France.

« Nous avons fait ce que nous pouvions mais force est de constater que les Sud-Africaines nous étaient supérieures. Nous jouions notre première demi-finale, nous savions que nos adversaires faisaient partie des grandes équipes du continent. Et il n'y a aucune honte à nous incliner devant elles.

Maintenant nous sommes tristes comme on l'est toujours après une défaite, regrette Mohamed Saloum Houssein (sélectionneur du Mali). Attention la CAN n'est pas finie. Il y a encore le match de classement avec le Cameroun. Ce n'est pas la troisième place en tant que telle qui est en jeu mais celle qui peut et doit nous emmener à la Coupe du monde, l'été prochain en France. Je tiens à remercier l'entraîneur Desiree Ellis pour ses encouragements et ses compliments. J'ai beaucoup appris de ce qu'elle a dit. Nous avons d'autres chemins à parcourir. Le football féminin malien n'a pas à rougir de sa CAN, bien au contraire. »