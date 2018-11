Cote d'Ivoire: Concert « Yopougon en fête » - Communion cosmique entre 15 artistes et 10 000 fans

Espoir 2000, Le Magnific, Safarel Obiang, Vitale, Dj Kerozen, Suspect 95, Tnt, Aboutou Roots, Shalyn, Rico Amaj, Doliziana Debordo, Dj Ramzy, Nafasi, Magic Diesel et Les leaders, échantillon représentatif des musiques urbaines ivoiriennes, ont communié avec les populations à la faveur d'un concert intitulé « Yopougon en fête ».

C'était le dimanche 25 novembre à la place Ficgayo de la bien-nommée commune, devant plus de 10 000 fans en extase.

Ce concert qui se situait dans le prolongement des festivités marquant l'ouverture du Centre commercial Cosmos de Yopougon, mitoyen de la fameuse place Ficgayo, était placé sous le signe de la solidarité et du partage.

Ainsi que de l'éveil des graines de star dont la commune est un vivier et dans le droit fil de la nouvelle enseigne qui s'érige comme « Une nouvelle star dans la cité de la joie ».

Cosmos, en effet, est le premier centre commercial au standard international à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Reconnue comme l'empire de la joie de la mégapole abidjanaise.

De la joie, le public en a eu avec, notamment, Dj Kerozen qui, la veille donnait son premier grand concert dit de « La victoire », au Palais de la culture de Treichville, et qui retrouvait ainsi, ses concitoyens de Yop qui ont repris en chœur ses différents titres, tout en s'appropriant celui inédit et dédié à Cosmos.

Quant au duo Pat Sako et Valéry d'Espoir 2000, fidèle à son humour caustique mais ô combien didactique, il a ravi les mélomanes avec ses tubes qui ont donné lieu à des pas très enlevés de Zouglou.

Et que dire de l'humour enchanté du plus zouglouphile des humoristes ivoiriens, Le Magnific ! Simplement hilarante et contagieuse fut sa prestation. Les déhanchés de Vitale avec ses blocages à couper le souffle, ont ravi plus d'un fanatique.

Tour à tour donc, les différents artistes, du coupé-décalé, à l'afro-trap, en passant par le rap et le zouglou, ont fait vibrer le public d'un bonheur ineffable.

Et ce au grand bonheur des dirigeants de HC Capital Properties, la compagnie d'investissement et de développement spécialisée dans l'immobilier en Afrique de l'Ouest avec comme marchés cibles la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigéria, promotrice de Cosmos.