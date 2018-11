Afrique: Ending Aids in West Africa - Conférence à Lomé

Des représentants des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se réunissent mercredi et jeudi à Lomé pour évoquer les progrès accomplis dans la lutte contre le sida dans cadre du projet 'Ending AIDS in West Africa'.

Une initiative financée par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), en partenariat avec ONUSIDA et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et sous le leadership du Conseil national togolais de Lutte contre le sida et les IST (CNLS/IST).

Cette 4e conférence régionale rassemble des participants venant de la quasi-totalité des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des experts des Etats-Unis et de Suisse, notamment, sont également sur place.

Outre les experts, les délégations comprennent des acteurs de la société civile et des partenaires au développement.

Les participants partageront leurs expériences, les défis et les meilleures pratiques innovantes pour accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs 90-90-90.

L'intérêt majeur de la conférence réside dans l'élaboration de plans d'action par pays et la mise en place d'un mécanisme de suivi et évaluation des progrès avec la participation des principales parties prenantes.

Hier, des responsables des programmes nationaux de lutte contre le sida de l'ensemble des pays de la Cedeao s'étaient retrouvés dans la capitale togolaise pour partager avec les acteurs communautaires, et la société civile les principales conclusions de l'évaluation de l'ensemble de services destinés aux populations clés du Togo.