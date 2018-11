Soudan: Moutaz rencontre les membres de la Chambre des Exportateurs d'Or

Khartoum — - Le Premier ministre National et Ministre des Finances et de la Planification Economique, Moutaz Moussa, s'est réuni Mercredi avec la Chambre des Exportateurs d'Or, en présence du Ministre du Pétrole, du Gaz et des Minéraux, du Gouverneur de la Banque Centrale de Soudan (BCS) et du Ministre d'Etat aux Finances, Moustafa Hawli.

Le Président de la Chambre des Exportateurs d'Or, Abdul-Monème Al-Siddig, a dit dans une déclaration à la presse que la réunion avait pour but de Définir une Vision Commune des Politiques d'Exportation d'Or, de la Contribution de l'Or au Solde des Paiements et de l'Augmentation des Revenus Tirés de l'Exportation d'Or à Cinq Milliards de Dollars par an.

Il a affirmé l'Importance des Revenus d'Exportation d'Or pour la Prospérité de l'Economie Nationale.