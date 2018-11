Soudan: Appel renouvelé aux détenteurs d'armes à rejoignent le processus de paix

Khartoum — - Le Ministre de la Défense, le Lt-Gén. Awad Mohamed Ahmed Ibn-Auf, a appelé de nouveau les Détenteurs d'Armes à Feu à se joindre à la Marche pour la Paix et à réagir aux Initiatives Déclarées par l'Etat en Ceci concerne.

S'exprimant Mardi lors de la Séance d'Ouverture du Forum de Planification Stratégique des Forces de Défense Populaire (FDP), le Ministre de la Défense a souligné que l'Etat ne perdrait pas de temps à attendre les Hors-La-Loi et ceux à venir, mais Imposerait son Plein Contrôle aux Territoires Soudanais et Sécurisera toutes les Activités Agricoles et Commerciales et le Mouvement des Citoyens.

Il a affirmé que les Forces Armées Soudanaise (FAS) sont disposées à Repousser toute Agression des Hors-La-Loi malgré le Cessez-Le-Feu.

Le Lt. Gén. Ibn-Auf a loué la Lutte et les Sacrifices des FDP et leur Contribution Considérable à la Sécurité et à la Protection de la Patrie, en plus du Soutien Stratégique que les FDP fournissent aux Institutions de l'Etat dans le cadre du Plan du Soutien Civil.

Il a affirmé la Volonté de l'Etat à Maintenir et Appuyer les FDP dans la Réalisation des Projets Stratégiques.

Il convient de rappeler que le Forum de Planification Stratégique des FDP vise à Evaluer la Performance des Projets des FDP.