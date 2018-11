Cote d'Ivoire: Emploi - Les recettes de Common action for sustainable development pour postuler au Système des Nations unies

Arnaud Ahi Yao, président-fondateur du Common action for sustainable development (Casd Ci), a instruit le 24 novembre 2018, les étudiants de l'Université Félix Houphouët-Boigny, membres du Club Unesco Strm, sur les modalités d'élaboration d'un bon CV et d'une bonne lettre de motivation. Sa communication a porté sur le thème: «Postuler pour un emploi dans le secteur privé».

D'entrée, le président, par ailleurs coach-formateur en charge du Programme éducation et employabilité au sein du Casd Ci, a indiqué qu'écrire un CV, tout comme une lettre de motivation, «reste avant tout, une action de communication».

De ce fait, «vous devez faire attention à ce que vous y mettez. Pour avoir un emploi, il vous faut miser sur vos compétences et vos qualités recherchées par les recruteurs», a-t-il recommandé.

La cérémonie a eu lieu à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle s'inscrivait dans le cadre des «Rencontres emplois et métiers» initié par le Casd Ci.

C'était d'ailleurs la toute première session qui a consisté à restituer la séance de coaching employabilité du Pnud Côte d'Ivoire avec le Club étudiant pour l'Unesco de l'Ufr Science de la terre et des ressources minières (Club Unesco Strm).

A ce titre, autour de la thématique principale, «Postuler au système des Nations unies et dans le secteur privé», et en plus de l'intervention du président du Casd Ci, trois autres membres de l'association ont animé trois thèmes qui ont porté sur le «Programme de volontaires des Nations unies», «Comment postuler dans le Système des Nations unies» et comment «Elaborer son CV, sa lettre de motivation et réussir son entretien».

Selon son président-fondateur, Arnaud Ahi Yao, Common action for sustainable development Côte d'Ivoire «est à l'œuvre depuis les années 2012 et 2013 pour aider les étudiants à réussir leur insertion professionnelle».

A travers notamment, son «Programme éducation et employabilité», en les formant via des ateliers, des séminaires, des conférences thématiques, etc.