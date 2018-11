Congo-Kinshasa: 6ème édition de la Fête du livre de Kinshasa - La culture de la lecture fait du chemin !

"Verba volent, scripta manent", disaient les romains. En gros, les paroles s'envolent et les écrits restent. 5ème journée de la fête du livre à Kinshasa, l'exposition des livres continue et l'enceinte de l'Institut Français accueille des lecteurs, professions et âges distincts, amoureux de la lecture, quand bien même en nombre limité, venus délibérément lire car, ladite exposition n'est pas commercialisée.

L'écriture qui est un génie de l'invention humaine, l'une des premières d'ailleurs, a beaucoup servi dans plusieurs domaines de la vie, en général. Le livre a aujourd'hui fabriqué des savants et même des riches, car l'intelligence et l'énergie qu'il contient sont les fruits de beaucoup de sacrifices.

Le souci ? La non-lecture des ouvrages aujourd'hui est de plus en plus un fait. Pour une ville comme Kinshasa où les bibliothèques pullulent, le nombre de lecteurs fidèles y est trop insignifiant.

Curieux est de constater que très peu de monde s'intéresse à la lecture. Quelques personnes abordées sur place se sont exprimées et ont, chacun selon son expérience, expliqué le pourquoi de ce phénomène.

Même si les gens lisent, il reste encore à savoir comment le font-ils et que lisent-ils ? La réponse est complexe. "Moi, je ne fréquente plus la bibliothèque, c'est long à suivre.

Pourtant, j'ai mon téléphone et on nous a déjà tout facilité grâce à l'internet et au Smartphone", argumente une élève des humanités littéraires.

Cette catégorie, certains estiment que le téléchargement du livre via internet est la plus facile des options et la moins coûteuse car, il y a la possibilité d'avoir le livre en intégralité sans se déplacer.

Que lisent-ils ?

Hormis les notes de cours et les matières y afférentes, nombres d'élèves et étudiants avouent n'avoir lu que deux ou alors, aucun ouvrage de culture générale.

Ce qui est un danger scientifique, déjà que pour produire une œuvre littéraire, il faut avoir beaucoup lu. D'où, il faut revoir le programme d'étude et insérer la lecture sans condition.

D'autre part, l'on doit reconnaître que l'avènement d'internet a tout au moins facilité la tâche dans le sens que, l'on peut avoir surplace son ouvrage en un temps record, mais la technique reste faillible. Raison pour laquelle, les bibliothèques ont et auront toujours leurs place. Sensibilisation oblige.