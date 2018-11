Afrique Centrale: Eugène Serufuli ouvre la 1ère conférence internationale des PVH

Cogiter des stratégies en vue de bannir les stéréotypes et préjugés à l'égard des personnes vivant avec handicap. Tel l'objectif que s'est assigné le Forum des défenseurs et des organisations des personnes handicapées en Afrique Centrale et les Grands Lacs (FOPHAC) lors de la première conférence internationale sur les droits des personnes vivant avec handicap de l'Afrique Centrale qui s'est ouverte hier, mardi 27 novembre 2018, dans la salle de conférence de la Monusco/Utexafrica à Kinshasa/Ngaliema.

En effet, cette conférence a été organisée en collaboration avec le Gouvernement de la RDC à travers le Ministère des Affaires Sociales et des Droits Humains avec l'appui technique et financier de l'ONG NED, Word Movement for Democracy, ODR, du Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme, de la Commission nationale des Droits de l'Homme et de la Fédération nationale des Associations des personnes vivant avec handicap. Thème développé : "Personnes handicapées et personnes valides en Afrique Centrale : mêmes chances, mêmes Droits, mêmes opportunités".

A cette occasion, le Directeur exécutif du FOPHAC, Me Patrick Pindu-di-Lusanga a laissé entendre, dans son speech, que le FOPHAC a organisé sa première conférence dans le but d'inciter les Gouvernements de l'Afrique Centrale à prendre en compte la question de l'Handicap dans les programmes et politiques de développement, les responsabilités pour accorder les mêmes chances, Droits et opportunités aux personnes vivant avec handicap tel qu'accordé aux personnes valides.

Car, révèle-t-il, dans les réalités vécues au quotidien, dans les pays de la Sous-région d'Afrique centrale, et des Grands Lacs, les personnes vivant avec handicap font l'objet de discrimination ; sont privées de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ceci, ajoute-il, est dû aux stéréotypes développés sur leur personne et autres nombreuses barrières sociales auxquelles elles sont confrontées.

Me Patrick Pindu a, à l'occasion, encouragé ses pairs de peaufiner des stratégies débouchant sur des actions efficaces à tous les niveaux pour pousser les gouvernements d'inclure, dans leurs programmes et stratégies pertinents, la question sur l'handicap afin de remédier à cette situation désastreuse qui entrave l'épanouissement des personnes vivant avec handicap et le développement durable du Continent Africain.

"J'ai confiance que nous saurons tous saisir toutes les possibilités de dialogue et d'interaction, pour faire de ces assises de grande envergure un succès.

Je souhaite des délibérations ou résolutions et recommandations constructives en faveur des personnes vivant avec handicap, basées sur les respects et la compréhension et sur l'ouverture et la curiosité d'esprit", a adjuré Me Patrick Pindu aux PVH.

Aux décideurs de l'Afrique Centrale, le Directeur exécutif du FOPHAC recommande de s'engager résolument pour mettre en œuvre les résolutions et recommandations qui résulteront des travaux en atelier.

Car, le FOPHAC refuse que les personnes vivant avec handicap continuent à être considérées comme des bannis de la République en Afrique Centrale et dans les pays de Grands Lacs.

Voilà pourquoi elles se sont réunies pour mener une noble lutte afin qu'elles deviennent des citoyens de la République en Afrique centrale et dans les pays des Grands Lacs.

Pour sa part, le Ministre des Affaires Sociales, Eugène SERUFULI, qui a ouvert ces assises, n'a pas manqué de rassurer les conférenciers sur son soutien et celui du Gouvernement.

"Nous devons agir de sorte que les personnes handicapées trouvent leurs places à l'école. Et surtout que le cadre de vie soit adapté à leurs besoins... en vue de renforcer le souci de vivre ensemble", a souligné le Ministres des Affaires Sociales.