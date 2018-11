Maroc: Bouchra Baibanou s'attaque au Mont Vinson

Pour finaliser son challenge de l'ascension des "Sept sommets", l'alpiniste marocaine Bouchra Baibanou va gravir, à partir du 2 décembre, le Mont Vinson en Antarctique, devenant ainsi la première Marocaine à escalader le plus haut sommet de chacun des sept continents, a annoncé, mardi à Casablanca, l'alpininiste.

"Avec beaucoup de persévérance, de volonté et de détermination, je poursuis mon rêve afin de gravir le Mont Vinson, le plus haut sommet de l'Antarctique et être ainsi la première Marocaine à concrétiser le challenge des 'Seven summits", a notamment déclaré Baibanou lors d'un point de presse.

"Mon objectif est de prouver que les rêves peuvent se réaliser. Il suffit d'y croire et d'avoir de la volonté", assure-t-elle.

Le Mont Vinson en Antarctique culmine à 4.892 mètres d'altitude. Il est situé à 1.200 km du pôle Sud dans le massif Sentinelle de la chaîne Ellsworth qui n'a été découvert qu'en 1958 et n'a été gravi qu'en 1966. Dans cette aventure exceptionnelle, Baibanou va rallier Punta Arenas, la ville la plus australe du Chili, d'où elle rejoindra par voie aérienne le glacier Union en Antarctique, puis Twin Otter pour atteindre le camp de base du Mont Vinson à 2200m. L'ascension durera environ 10 jours, selon les conditions climatiques qui sont plutôt défavorables dans ce continent connu par ses vents violents et son froid extrême (aux alentours de -40°C), a-t-elle dévoilé, rappelant que cette grimpée va couronner son projet des "Sept sommets" entamé en février 2011, avec le plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro (5895m).

Baibanou, soutenue dans son entreprise par l'OCP, Masen, l'ANP, Atlanta Assurances et Maroc Telecom, avait gravi, ensuite, successivement les plus hauts sommets d'Europe, l'Elbrous (5642, en juin 2012), d'Amérique du Sud Aconcagua (6962m, en janvier 2014), d'Amérique du Nord Denali (6194m, en juin 2014) et de l'Océanie Pyramide Carstens (4884m, en novembre 2015) avant de s'attaquer en mai 2017 à l'Everest en devenant la première femme marocaine et nord-africaine à accrocher à son palmarès le plus haut sommet du monde.