Madagascar: ADDEV Madagascar - Un troisième trimestre positif

La valorisation des ordures à petite chaine initiée par Addev Madagascar a permis de voir que l'activité, en plus de créer de l'emploi, préserve l'environnement.

L'année 2018 s'est annoncée positive pour l'association ADDEV Madagascar. C'est ce qui a été annoncé lors de la réunion des membres dans les locaux du ministère de l'Environnement, de l'écologie et des forêts à Antsahavola hier. A cet effet, le projet Fanavotana, géré par la même association pour la collecte des déchets, l'insertion professionnelle des femmes vulnérables dans le milieu du travail, a permis d'obtenir des résultats encourageants durant le troisième semestre 2018. Outre l'amélioration des compétences des bénéficiaires à travers la dévalorisation des déchets, le projet a permis de collecter 2 876 pièces de bouteilles en plastiques, 1926 kg de cartons, 918 kg de papiers broyés, 44 kg de sacs en plastiques, 349 pièces de bouteilles en verre, 100 kg de papiers non broyés et 10 kg de magazines.

Initiés dans plusieurs quartiers de la capitale, le projet Fanavotana qui entre dans le cadre du plan d'action de l'association ADDEV, permet de changer le quotidien des bénéficiaires. Par ailleurs, le plan d'action de l'association a permis cette année de promouvoir l'emploi vert, l'économie verte et la RSE dans le Pays. Ainsi, au niveau de l'adaptation du cadre politique et réglementaire pour soutenir les activités du Gouvernement Malagasy, la signature de la convention de partenariat avec le MEEF a abouti à la facilitation de la transition vers l'économie verte et inclusive à Madagascar.