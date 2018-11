Madagascar: Mission économique au Japon - Bilan positif pour l'AEMAJA

Le déplacement en valait largement la peine pour le groupe d'opérateurs malgaches qui ont participé à la mission économique au Japon en octobre dernier, dans le cadre de l'événement Madagascar Japan Business Meeting , qui en était à sa troisième édition, cette année.

La délégation conduite par l'Association Economique Madagascar Japon (AEMAJA) a ainsi permis à quelques-uns de ses membres opérant dans le secteur textile, de participer au salon international de la mode « Fashion World Tokyo 2018 ». Une occasion pour trois opérateurs de mettre en avant le professionnalisme et l'excellence du savoir-faire malgache. « La clientèle japonaise apprécie différemment le savoir-faire et la qualité des produits qu'on lui propose. A notre niveau, ce déplacement était surtout une occasion d'établir des contacts et de nouvelles opportunités d'affaires ». L'avis de cet opérateur faisant partie du voyage, est largement partagé par les autres membres de la délégation.

Visites et séminaire. D'autres événements ont également été au programme de ce déplacement au pays du Soleil Levant, notamment une série de visites d'entreprises japonaises aux fins de faire découvrir aux membres de la délégation les tendances du marché local et asiatique. Cinq entreprises membres de Japan Knitting Industry Association ont ainsi pu être visitées.

Par ailleurs, l'ambassade de Madagascar au Japon a accueilli l'exposition-vente « Vita Malagasy » des produits de la délégation. Evénement qui a permis aux exposants de se créer des opportunités d'affaires grâce à leur contact direct en B to B avec les visiteurs. Signalons, dans la même foulée, la tenue à l'Akasaka Civil Center, du « Madagascar Culture and Business Seminar » où un parterre d'opérateurs japonais a pu découvrir Madagascar et son ouverture aux exportations à travers les activités des entreprises membres de la délégation.

Au total, une centaine d'entreprises japonaises étaient venues à la rencontre de la délégation malgache durant ces diverses manifestations. Notons également le retour de Madagascar au JATA Fair 2018, un autre événement majeur au Japon, dans le secteur du tourisme en septembre dernier. Il s'agit du salon du tourisme professionnel par excellence sur le marché japonais et sur toute l'Asie, auquel les professionnels du tourisme dans les quatre coins du globe se donnent rendez-vous au même titre que les grands salons européens tels TOP RESA, ITB Berlin ou WTM.

Le bilan est ainsi globalement positif pour l'AEMAJA, qui prépare déjà sa participation dans le secteur de l'agri-business durant le FOODEX 2019 en mars.