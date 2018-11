Madagascar: Ramassage d'ordures - Coopération fructueuse entre la CUA et le SAMVA

Le maire Lalao Ravalomanana a pris ses responsabilités.

La commune urbaine d'Antananarivo s'engage à fond pour le ramassage des ordures dans la Capitale et sa coopération avec le SAMVA porte ses fruits depuis hier. Cette coopération a déjà permis de réduire les montagnes d'ordures à Antananarivo. La CUA met à la disposition de la SAMVA de nombreux camions et une tractopelle pour l'opération de ramassage. Ces engins travaillent jour et nuit selon les dires des responsables de la mairie.

HIMO. A Ambohipo, la CUA a opté hier pour le système HIMO (Asa tanamaro) qui a permis de verser les ordures dans les bacs. L'équipe du maire Lalao Ravalomanana, des conseillers municipaux et l'équipe du IIème Arrondissement ont activement participé à l'opération d'hier. Une occasion pour ces derniers de réitérer que, jeter les ordures en dehors des bacs et des horaires autorisés (de 17h à 20h) ne sera plus toléré. Bref, la CUA prend ses responsabilités en essayant d'apporter sa contribution financière et matérielle à la SAMVA qui est la première responsable du ramassage des ordures dans la Capitale.