Madagascar: Projet Miz'art - De la musique vezo avec Belongo

Si Belongo n'est pas un nom familier dans la capitale, la bande à Hermann est plutôt connue par les noctambules de Toliara.

Ce soir, la formation donnera les couleurs au vernissage de la restitution des ateliers de formation des formateurs à la Teinturerie Tsiadana. Des mélodies tropicales, teintées de la couleur du Sud, mélangeant rythmes traditionnels « vezo »basés sur le tsapiky, Belongo prône toujours la richesse culturelle, artistique et musicale dans ses chansons comme « Toliara » et « Mikofoha ». Belongo est un groupe issu du Sud-Ouest de la Grande île qui a trouvé sa genèse grâce à Hermann le lead vocal. Avec José à la guitare acoustique et Djamila à la percussion, à eux trois ils constituent le groupe Belongo.

Marovany. Ayant commencé en tant que danseur au sein du groupe Masy, c'est dans le milieu qu'il avait découvert le « marovany ». « A l'époque je ne savais pas y jouer pourtant la passion l'a remporté. Ce n'est qu'en 2007 que j'ai pu me procurer mon premier marovany et commençai l'aventure. Comme le marovany est dur à maitriser, j'ai dû prendre les bases avec une kabôsy d'abord, en même temps, et ce n'est qu'au fur et à mesure que j'ai évolué à notre tour, constituer un groupe appelé Belongo », raconte-t-il. Initialement, le « marovany » est utilisé dans les rituels du « tromba », cependant le « marovany » est un instrument comme un autre et adapté à d'autres styles dont le « tsapiky » qui fait par ailleurs le renom du groupe. Progressivement, le groupe fait des apparitions dans les petites scènes de la Ville du Soleil. Entre deux cabarets, ils investissent les centres culturels.

Le projet Miz'art, se propose de pérenniser l'éducation artistique en formant des éducateurs en arts plastiques dans des ONG. Ainsi, un plus grand nombre d'enfants pourront bénéficier d'une formation artistique sur le long terme.