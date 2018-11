Madagascar: Le souhait d'un deuxième - Tour parfaitement sans tâche

Le verdict de la HCC n'a surpris personne et a été accueilli sans aucune restriction par tous les acteurs de cette élection présidentielle.

Il a été fondé sur le droit et il ne peut donc être contesté. Il permet maintenant aux candidats n°13 et n°25 de repartir sur de nouvelles bases. On peut dire que les compteurs sont remis à zéro pour tous les deux et il leur faut durant ces quinze jours de campagne électorale, convaincre ceux qui ont manifesté de l'indifférence, voire de la défiance à leur égard pour dépasser la barre fatidique des 50% pour devenir président de la République.

La HCC a repoussé toutes les requêtes demandant l'annulation de l'élection ou celle des votes considérés comme litigieux par certains candidats ? Les juges constitutionnels ont donc à quelque pour cent près, confirmé les résultats provisoires de la CENI. Ce verdict s'impose donc à tous et aucune contestation n'a été émise par les candidats. Les candidats qui vont s'affronter au second tour vont repartir en campagne pour conquérir les suffrages des électeurs. Personne n'a évoqué les jets de grenade sur le siège de la HCC, la nuit précédente, tout le monde, convenant qu'il s'agissait d'une tentative de sabotage maladroite. Les membres de la communauté internationale n'ont pas caché leur satisfaction devant le déroulement du processus électoral. Le président de la HCC admet qu'il y a eu des imperfections au premier tour et que des efforts doivent être fournis pour y remédier.

La CENI a pris acte des critiques émises, et va essayer de corriger les erreurs les plus flagrantes. Ce deuxième tour se déroulera sous les yeux des observateurs qui feront preuve d'une grande vigilance. Le souhait de tous est que le scrutin soit sincère et que les nombreux citoyens n'étant pas inscrits sur les listes électorales y soient intégrés. Le souhait a été émis par l'ensemble des Malgaches et il traduit le désir de voir leurs aspirations pris en compte.