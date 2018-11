Cote d'Ivoire: Oissu - 4ème édition des jeux scolaires et universitaires, plus de 700 athlètes attendus à Yamoussoukro

La Grande fête du Sport scolaire et universitaire édition 2018 se déroulera dans les villes de Yamoussoukro et Toumodi du 12 au 20 décembre 2018. L'information a été donnée par le Directeur général de l'Oissu, Koné Mamadou le mercredi 28 novembre 2018 au cours d'un point de presse à la salle de conférence du Ministère des sports au Plateau.

Pour cet acte 4, des Jeux scolaires et universitaires, ce sont 728 athlètes dont 592 du primaire et du secondaire et 136 des universités et Grandes écoles. 50 établissements du primaire, secondaire et Supérieur sont concernés par ces Jeux.

» Les Jeux Scolaires et Universitaires de Côte d'Ivoire consistent à mettre l'élite sportive scolaire et universitaire en situation réelle des grandes rencontres sportives internationale tant en athlétisme qu'en sport collectif.

Cette compétition est un support de découverte, de détection et de sélection, des meilleurs talents qui pourront être admis dans les sections sports-études ou lycée sportif de Bouaké pour suivre une préparation olympique adéquate », a indiqué le Directeur général de l'Oissu.

Durant ces jeux l'on aura droit au niveau du primaire à 14 matchs dont 7 au football et 7 au handball. Au niveau du secondaire ce sont 21 rencontres inscrites au menu dont 14 matchs de football et 7 au Basket-ball. 5 finales sont prévues au niveau du Supérieur. Il s'agit d'une finale au football, une finale au basket ball, une autre au volley ball et deux autres finales au handball.

En marge de ces Jeux scolaires, l'Oissu procédera le 11 décembre au cross de lancement de la saison 2018-2019. Ce cross éclaté se déroulera dans les 31 régions et 2 districts de la Côte d'Ivoire. Le départ du cross d'Abidjan aura lieu au Plateau, devant la préfecture du District Autonome d'Abidjan.

Plus de 50.000 scolaires et étudiants, dont au moins 10.000 pour la seule ville d'Abidjan, sont attendus à ce cross qui verra également la participation d'athlètes scolaires de France, du Maroc et du Burkina Faso. »

La spécificité du lancement de cette saison, est qu'elle symbolise l'effectivité de la couverture nationale des activités de l'OISSU, conformément à la promesse faite par le Chef de l'Etat, dans son Discours Programme « Vivre Ensemble », à savoir :

« Nous redynamiserons l'Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires (OISSU) afin qu'il soit à nouveau en mesure d'organiser régulièrement des compétitions sportives entre les écoles et les collèges de toutes les régions »

La forte participation étrangère permet de confirmer le leadership de la Côte d'Ivoire en matière de promotion et de développement du sport scolaire dans la sous-région et en Afrique.