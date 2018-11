Cote d'Ivoire: Abobo dépôt 09 - Témoignage de riverains sur un gros trou qui inquiète les populations

Au quartier dépôt 09, non loin du lycée municipal d'Abobo, un gros trou menace la vie des populations, avec son lot de dommages. Nous avons interrogé les populations qui expriment leur inquiétude.

Allou Aka Simon Pierre, résidant dans le quartier depuis plus de 30 ans et fondateur d'une école primaire, explique : « Il y'a très longtemps que ce trou existe. Depuis plus de 30 ans, je dirai. Avant le trou n'avait pas cette dimension. Il n'existait pratiquement pas.

Il y avait même une route que nous empruntions et qui servait de raccourci pour atteindre les quartiers voisins. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Elle a été engloutie par l'avancée du trou. Ce sont près de 20 maisons qui se sont effondrées à cause de ce trou.

Des gens sont obligés de quitter leurs propres cours pour aller en louer ailleurs, parce que le risque d'effondrement existe. La voie principale que les habitants du quartier, surtout les élèves empruntent pour atteindre le quartier Lycée Municipal, est en train de disparaître dans le gouffre.

C'est tout le quartier qui est menacé de disparition si rien n'est fait pour arrêter l'érosion. Notre école est aussi menacée. Elle n'est pas loin de disparaître . C'est inquiétant pour le futur de l'école, des élèves. Nous avons un effectif de plus de 300 élèves.

Nous recevons beaucoup de parents qui viennent inscrire leurs enfants, vu les performances de l'école classée première au niveau de l'IEP Abobo Agnissankoi sur les dernières années. Nous faisons aussi du social. Nous avons aussi exposé le problème à qui de droit.

Mais jusque-là rien n'a été fait. Nous prions l'État et les personnes de bonne volonté de nous venir en aide afin d'assurer aux élèves un avenir meilleur». Comment donc ce trou, jadis si insignifiant, a pris aujourd'hui une proportion croissante, au point d'être une menace pour les habitants du quartier dépôt 09 ?

À en croire nos interlocuteurs, les facteurs à l'origine de l'avancée de cette érosion de sol sont multiples. Sergent-chef Diabaté Adama, Douanier en service au port d'Abidjan, résidant et natif du quartier, accuse des travaux de canalisation qui auraient été engagés dans les années 2000 par l'État, dans un quartier voisin appelé « La pompe » : « À propos de ce trou, à la pompe, il y a un grand bassin où l'eau stagnait quand il pleuvait. Et pour que l'eau puisse couler, dans les années 2000, l'État, par des travaux, a installé des tunnels où passe l'eau pour venir dans le trou. Mais, la finition a été mal faite.

Normalement, la finition devait être comme des escaliers. Là quand l'eau va venir, elle va faire des chutes pour partir. Cela n'a pas été fait.

Donc depuis lors, l'eau provient de là-bas et plus elle chute dans le trou, plus elle ronge le sol et plus l'érosion progresse ». Traoré Fatoumata, commerçante et vivant dans le quartier pendant plus de 30 ans ajoute : « Depuis lors, les habitants du quartier ne connaissent plus le bonheur. Quand il pleut, ce sont les dégâts».

À cette cause, s'ajoute l'incivisme des populations du quartier. C'est ce que souligne Allou Aka Simon Pierre :« Quand il pleut, les gens du quartier ouvrent les regards pour laisser échapper leur contenu.

Nous leur avons demandé de cesser cette pratique, mais ils ne nous écoutent pas. Ils nous engueulent même pour cela». Diabaté Adama abonde dans le même sens:« Les propriétaires de cour sont aussi responsables. Ils ouvrent leurs toilettes quand la pluie tombe.

Quand cela se joint à l'eau de pluie, la pression devient encore plus forte et viennent les dégâts ». Face à cette situation angoissante, les populations de Dépôt 09 appellent à la bonne volonté de l'État et des bons samaritains. « Où nous sommes là, Nous n'avons pas les moyens et nous sommes dans l'angoisse.

Nous prions Dieu de nous envoyer une personne de bonne volonté. Que l'État ait pitié de nous, en nous venant en aide», prie Traoré Fatoumata.

Et Allou Aka Simon Pierre d'enrichir: « Nous sollicitons l'aide des autorités. Qu'elles déploient de grands moyens pour régler ce problème, surtout que la saison des pluies n'est plus loin. Cela nous inquiète».

En attendant la réalisation de ses vœux, les populations du quartier Dépôt 09 se débrouillent à leur manière pour tenter vainement de freiner l'érosion. Jet d'ordures dans le trou, emplacement de sacs remplis de sable, sont pour l'heure les moyens déployés par ces dernières. Des moyens qui peinent à atteindre leur but.