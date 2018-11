Maroc: Anfgou - L'hôpital militaire de campagne commence à prodiguer ses prestations médicales au profit de la population de la région

Anfgou — L'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le service de santé des Forces Armées Royales (FAR) à Anfgou, dans la province de Midelt, a commencé, mardi, à prodiguer ses prestations médicales au profit de la population de cette région pour faire face aux rigueurs de l'hiver.

Dans une déclaration à la MAP, le colonel Mohamed Menfâa, médecin-chef de cet hôpital militaire de campagne, a précisé que cet hôpital médico-chirurgical, mis en place sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR, vise à fournir des prestations médicales de proximité au profit de la population établie dans les zones éloignées, et qui souffre de la rigueur du froid et des chutes de neiges qui rendent difficiles les déplacements durant cette période de l'année.

Il a ajouté que cet hôpital est doté d'un staff médical multidisciplinaire composé de 18 médecins, qui assure des prestations en médecine générale ainsi que dans plusieurs spécialités dont la réanimation et anesthésie, les urgences, la chirurgie générale, la gynécologie, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la médecine ORL et la médecine dentaire, outre un médecin vétérinaire ainsi que de 19 infirmiers et pharmaciens.

Et de poursuivre que cet hôpital militaire contribuera à rapprocher les soins médicaux de la population de la région et à lui épargner les longs déplacements pour en bénéficier.

Le Colonel Menfâa a, d'autre part, relevé que les patients ayant visité l'hôpital ont bénéficié des soins et des services de santé nécessaires et ont fait part de leur pleine satisfaction quant aux prestations qui leur ont été dispensées par le staff médical.

Il a, en outre, émis le vœu de maintenir la même cadence en matière de prestations médicales au cours des prochains jours, et de voir le staff médical et infirmier de l'hôpital réussir à rapprocher les soins de santé des citoyens.

Vendredi dernier, un convoi médical des FAR a pris son départ de Rabat à destination d'Anfgou, dans la province de Midelt, dans le cadre du déploiement de l'hôpital médico-chirurgical de campagne des FAR pour venir en aide aux populations de ces régions face aux rigueurs de l'hiver.

Parti du premier bataillon de mobilisation sanitaire à Rabat, le convoi est composé d'un staff médical multidisciplinaire, de personnel de soutien et de divers équipements et moyens techniques leur permettant de mener à bien leurs missions.

Un communiqué de l'Etat-major des FAR avait indiqué que sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces Armées Royales, le service de santé des FAR va déployer deux hôpitaux de campagne, l'un à Ouaouiziret (province d'Azilal) et le second à Anfgou (province de Midelt).