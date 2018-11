Angola: Le pays expose au Forum sur la croissance verte à Kigali

Luanda — L'Angola partage l'expérience sur la réutilisation de l'huile de fritures pour la fabrication de savon artisanal, en marge du premier Forum africain sur la croissance verte, qui se déroule du 26 au 30 novembre à Kigali, au Rwanda.

Dans une interview accordée à l'Angop, le secrétaire d'Etat à l'Environnement, Joaquim Manuel, a déclaré que le stand angolais avait attiré l'attention des exposants et des visiteurs, et que le ministère de l'Environnement du Rwanda avait salué l'expérience de fabrication de savon artisanal et avait manifesté l'intention de mettre œuvre cette technique dans son pays.

En Angola, plus de 25.673 femmes des zones rurales et périurbaines produisent du savon artisanal à base de l'huile de friture, une initiative du ministère de l'Environnement de l'Angola avec le soutien de ses partenaires liés aux universités, aux églises et aux associations environnementales.

Le secrétaire d'État à l'Environnement, Joaquim Manuel, dirige la délégation angolaise à cet événement où, en plus de discuter de divers sujets, les exposants, parmi lesquels des entreprises ayant des initiatives liées au recyclage, à la réutilisation et à la récupération des déchets, cherchent des opportunités d'affaires et un partage d'expériences.

Promouvoir les initiatives d'entreprises vertes africaines dans les communautés locales pour développer les emplois dans les zones rurales est l'objectif principal de ce forum, qui connait la présence de 10 ministres africains.