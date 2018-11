Tunisie: Dominer n'est pas gagner

CSS : Dahmane, Hnid, Zouaghi, Mathlouthi, Amamou, Kouakou (Bouraoui), Karoui, Harzi (Ben Ali), Eybar, Marzouki, Chaouat.

CSHL : Guesmi, Aouni, Seghaier, Mabrouk, Berrajah, Koudhaï, Boulaâbi, Jamel, Bouzid (Mansour), Gharbi (Ziadi), Abboud

Les Sfaxiens entamèrent le match dans l'intention de surprendre les banlieusards. A peine quatre minutes de jeu et le CSS avait à son actif un tir de Marzouki, mais Guesmi était bien placé pour sauvegarder ses buts. Secoués par cette chaude alerte, les protégés de Buscher ripostèrent par Gharbi et Abboud, mais la défense sudiste était bien vigilante pour annihiler les manœuvres des visiteurs. Le jeu s'équilibre quelque peu au milieu du terrain avant que les locaux réagissent par Chawat à la 20', qui ajusta un tir puissant, mais son tir a été dévié par le gardien Guesmi au corner. Passé cet orage, les Hammalifois se ressaisirent et reprirent l'initiative des opérations mais sans efficacité, et ce, en raison du pressing des camarades de Mathlouthi. Ce dernier a multiplié les raids sur le côté droit pour déverrouiller la défense du CSHL bien solide. A la 33', Eybar est servi par Chaouat, mais le tir de ce dernier est loin du but. Les locaux ne trouvent pas des solutions pour concrétiser leur domination. Pour leur part, les Hammalifois se sont montrés bien placés en défense avec des contres rapides.

La solidité défensive des banlieusards

Après la pause, les deux équipes ont gardé les mêmes choix. Les camarades de Marzouki cherchèrent à arriver aux buts des banlieusards sans imagination et sans suite dans les idées. Krol remplaça Kouakou par Bouraoui. Les camarades de Guesmi étaient bien regroupés autour de Mabrouk et Berrajah. Dans le camp sfaxien, ce fut une domination sans efficacité en dépit des attaques fort dangereuses bien menées par Marzouki, Harzi et Chaouat. Le coach Krol joue la carte Ben Ali pour redonner plus de solutions en attaque. Chouat centre à Karoui dans les 16m, ce dernier temporise mais son tir est dévié par le défenseur Boulaâbi. Un coup franc botté par Mathlouthi, Henid fait dévier la balle par la tête pas loin du but.

Le CSS n'a pas eu les ressources offensives pour concrétiser sa domination. De leur côté les banlieusards furent plus appliqués en défense et ils ont réussi à stopper les attaques du CSS.