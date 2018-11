Tunisie: Plus difficile que prévu !

CAB : Khmaïes Thamri, Med Habib Yaken, Wajdi Jabbari, W. Bousnina, Marwane Sahraoui, Cissé, F. Ben Ch., H. Darragi (Zied Ouanelli), Houssem Habbassi, I. Wattara.

ST : Kaïes Amdouni, Med Ben Ali, Seïfeddine Akremi, Marouane Mihoubi, Houssem Bnina, Hamza Haddad, Jlassi, Junior (H. Khadhraoui 71'), Med Mbarek (Y. Trabelsi 46'), Aymen Sfaxi, Jacques Besson.

Les confrontations entre Cabistes et Stadistes ont toujours été passionnantes. Celle d'hier était encore plus attrayante au vu du bon début de saison des deux équipes. C'est dans ce contexte favorable au beau spectacle que la rencontre débute. C'est à l'heure, à l'avantage des locaux, puisque dès la 9', ils ouvrent la marque par W. Jabbari. Ce but précoce encaissé par les visiteurs les a poussés à prendre le jeu à leur compte afin de revenir rapidement dans la partie. Ils obtiennent un corner (14') sans danger pour le gardien Thamri. Ils continuent tout de même à harceler l'arrière-garde cabiste qui ne se laisse prendre notamment à la suite de ces 2 coups de pied arrêtés successif aux 28' et 29' exécutés par Akremi. Le ST ne se décourage pas pour autant, il a réussi à tromper Thamri, mais l'arbitre siffle une faute en faveur du CAB. Malgré cette légère domination territoriale de leurs adversaires, les Cabistes demeurent menaçants en permanence. Et ils étaient à deux doigts d'ajouter un second but quand Cissé fut crocheté dans la surface interdite mais le referee fait signe de jouer (36'). La grogne dans les gradins était largement exprimée et n'eût été l'intervention du président Abdessalem Saïdani pour calmer les spectateurs, le match aurait dégénéré en plus de mécontentement. La mi-temps est venue à temps pour remettre de l'ordre.

Une 2e mi-temps passionnante...

Les «Jaune et Noir» sont revenus, dans cette ambiance surchauffée, décidés à faire le break pour se mettre à l'abri d'une éventuelle surprise désagréable en cette 2e période.Ils ont failli y parvenir mais la frappe de Darragi est sauvée difficilement par la défense stadiste (49'). Puis ce fut au tour de Wattara de frapper du pied gauche (63') qu'Amdouni repousse.

La réplique est venue de Aymen Sfaxi quelques minutes plus tard mais, là aussi, Thamri sauve ses filets. Le jeu est de plus en plus ouvert et les joueurs des deux camps n'arrêtent pas de donner le meilleur d'eux-mêmes.

Les Bardolais ont jeté toutes leurs armes à la fin du match et Sfaxi, toujours lui, faillit amener un penalty (81') seulement Yosri Boualine ne se laisse pas influencer.

Et alors que l'on s'acheminait vers ce score de 1 à 0, Darragi double la mise pour les siens.