Tunisie: «Targ» à l'ouverture !

Le cycle musical «Roots in the city» sera inauguré par le groupe Targ, qui est issu d'un projet musical né en 2017 et d'un besoin de valoriser la musique traditionnelle africaine, particulièrement celle du Sud tunisien.

Il se veut promoteur de la culture tunisienne par le moyen de la musique. Targ applique essentiellement différents genres musicaux de nouvelles vagues à un courant de musique folklorique tunisienne. Le groupe réarrange cette musique tunisienne populaire avec une touche de modernité et de jeunesse. Targ propose un répertoire constitué, entre autres, de classiques tunisiens, mais aussi de compositions originales. Ce groupe est constitué de cinq musiciens : Wajd Belhassen (batterie), Tunisie, Chokri Daii (claviers), Tunisie, Bertrand Mailar (guitare), Tchad, Fawzi Soudani (chant, nay, zokra), Tunisie, et Nassim Belhassen (basse), Tunisie.

La soirée du vendredi 30 novembre sera animée par le groupe Chawchara Roots Style. C'est entre Tabarka et Bizerte que tout a commencé pour ce groupe. Quelques-uns d'entre eux plantent la graine qui, de répétition en répétition, de rencontre en rencontre, grandira jusqu'à devenir «le projet Chawchara». Composé de six musiciens aux multiples influences, Chawchara Roots style propose aujourd'hui un style façonné jour après jour autour du reggae. Ce groupe est composé de Mootez (auteur/compositeur/chant), Seif (guitare), Amine (guitare), Khaled (basse), Hassen (batterie) et Wael (claviers).

Le groupe N-O Live qui se produira le 1er décembre est issu de la résidence artistique qui s'est tenue lors de la 8e édition du Forum Jeunesse organisé par Shanti et l'IFT. Le collectif N-O Live est une expérience unique qui a réuni pour la première fois 8 musiciens du Nord-Ouest tunisien.

Fusionnant rock, funk et musique électronique avec les sonorités de la gasba et la zokra de Jihed Malouf, la voix chaleureuse d'Amine Cherni, la rythmique envoûtante de Heni Tarkhani et Badra Bouslimi et les airs connus et moins connus du patrimoine musical du Nord-Ouest, le collectif N-O Live concocte un mélange musical inédit qui ressuscite et valorise des airs du patrimoine qui ont failli tomber dans l'oubli.