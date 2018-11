Tunisie: Les Clubistes en bons gestionnaires

CA : Seif Charfi, Mokhtar Belkhiter, Bilel Ifa, Fakhreddine Jaziri, Ali Abdi, Mouchili, Mcharek, Ghazi Ayadi, Chamakhi (Manoubi Hadded), Sassraku (Wissem Ben Yahia), Khefifi

Le prochain tour de la C1 passe par Kigali pour le Club Africain. Un long périple au Rwanda pour en découdre avec un adversaire qui joue dans son fief, soutenu par un public tout acquis à sa cause. Quel challenge ! Pour cette édition de la reine des compétitions continentales, le tour préliminaire débute avec 52 équipes sur le pont comme on dit. Volet agenda d'ailleurs, la compétition débute exceptionnellement à cette période afin de s'achever avant la CAN du Cameroun, décalée cette fois-ci. Pour le CA; retrouver la C1 semble naturel vu l'histoire de ce club en Ligues Continentales. Bref, il s'agit d'un juste retour des choses avec l'envie pour le CA d'aller de l'avant et de se projeter surtout, en vue, d'avoir à terme une visibilité continentale. Le haut niveau, le CA y est de plain-pied maintenant, même si lors de ce premier tour de chauffe, les cadors sont exemptés, à l'instar d'Al Ahly (Egy), l'AS Vita Club (RDC), le TP Mazembe (RDC) et le Wydad Casablanca (Mar), ces derniers devant signer leur entrée en lice lors des 16es de finale. Idem pour l'EST dont le titre de champion d'Afrique a offert un billet direct pour les phases avancées. Ce faisant, volet livre d'Or de la C1, on note que cinq anciens vainqueurs du Grâal continental disputent actuellement les préliminaires. Il s'agit d'ex-vainqueurs tels que Ismaïly (1969), le Club Africain (1991), Orlando Pirates (1995), l'ASEC Mimosas (1998) et Mamelodi Sundowns (2016). En clair, que du «Must».

Sur ce, Chiheb Ellil a eu recours à des joueurs frais pour ce match via une orientation de jeu en 4-1-2-3. Charfi dans les bois, Belkhiter et Abdi sur les flancs, Mouchili en sentinelle, ainsi que Mcharek et Ghazi Ayadi, ont tenté d'ériger ce rideau défensif qui puisse saper les manœuvres adverses. Au quadrillage, le tandem Mcharek-Ayadi devait assurer la projection et le ratissage en situation de repli. Plus haut, le staff technique a, semble-t-il, misé sur le jeu en contre, le dédoublement et la supériorité numérique en phase de lance. Avec trois attaquants nominaux, Chamakhi et Khefifi sur les couloirs, ainsi que Sassraku en pointe, les intentions clubistes étaient claires: marquer en terre Rwandaise et prendre ainsi option. Revisitons maintenant les faits saillants de l'entrée en lice du CA face à l'APR. 20' de jeu et la parité fait jusque-là les affaires du CA face à l'APR du côté du stade de Kigali. 28', l'APR accélère la cadence sur le couloir droit avec des rushs et des centres en course. Le CA tient bon avec une position d'ensemble assez compacte. Chiheb Ellil a d'ailleurs semble-t-il opté pour une variante assez hybride qui enchaîne jeu direct et transition par le milieu de temps à autre. Jusqu'au bout de l'ennui cela dit, l'on n'a rien eu à se mettre sous la dent au cours de ce premier half qui s'est achevé sur un score vierge. Le CA a verrouillé tous les accès et c'est compréhensible vu l'enjeu et l'obligation de résultat de l'adversaire.

Un CA attentif et alerte

De retour des véstiaires, Chiheb Ellil garde la même ossature 20 minutes durant. Puis, il lance son joker Manoubi Haddad sur le front cubiste à la 66' de jeu. Le CA ne s'est pas pour autant porté vers l'avant, ni n'a monopolisé le cuir. C'est l'APR qui prend l'initiative mais le CA reste coriace au milieu et en défense. C'est de bonne guerre mais ça demande un surcroît d'endurance, de solidarité et de prestance. L'APR pousse mais le CA reste imperturbable. 74' de jeu, l'APR accuse le coup physiquement mais garde espoir vu le positionnement assez haut des protégés du technicien serbe Petrovic. Le temps passe cependant. A dix minutes de la fin, Ben Yahia fait son entrée en vue d'apporter un second souffle au bloc clubiste. Lors du money-time, l'APR pousse mais le CA veille au grain. On en restera là pour cette première manche, un match qui n'a pas livré sa vérité. Il reste l'essentiel vers le 4 ou 5 décembre à Radès ou le retour sera officié par le Marocain, Hicham Tiazi.