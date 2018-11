Tunisie: Akacha fait de l'Akach'Art

L'exposition a le nom qui lui convient : Artifice. Celui d'un feu d'artifice, d'un jaillissement ininterrompu de slogans, de cris de ralliement, de palimpsestes, de messages codés ou d'expressions populaires. Mais aussi celui d'un art brut de décoffrage, sans sophistication ni fioritures, un art cash, qui va droit au but, et dit ce qu'il a à dire sans s'embarrasser de métaphysique

L'hippocampe, l'aigle ou l'éléphant crient avec lui «Save the world !» «Saha ou bechfé » murmurent les damnés de la terre. « Mkhabel fi kobba» illustre son incompréhension d'un univers incompréhensible. Une chaise incrustée de cactus veut sûrement dire «Dégage», cependant qu'une bouteille de gaz entièrement peinte illustre «Le monde arabe».

Mais aucun pathos là- dedans. Aucune tristesse, un peu de cynisme peut- être, de la dérision certainement, mais surtout beaucoup d'humour et de gaieté. Une façon de dire mieux vaut en rire qu'en pleurer.

Une admiratrice anonyme signe un fort joli texte à lui consacré dans le catalogue de l'exposition. Nous allons égratigner sa modestie en nous offrant le plaisir de le reproduire.

«Akacha danse, chante, jardine, brode, martèle, cuisine, aime, sort, désire, jubile et pleure. On dit qu'il dessine, qu'il peint, qu'il fait de l'art, voire de la philosophie. Akacha ressent, respire, et partage avec nous ce qu'il vit. Ses couleurs et ses personnages nous content la vie dans la cité, ses joies, ses malheurs, sa banalité, sa gloire et ses rumeurs. Les émotions de la rue deviennent des formes, dessinent des sourires, des rides ou encore des crânes dégarnis avant de se muer en ondes à l'ombre des lumières cathodiques qui les électrifient. Les angoisses se déclinent en rires qui se transforment en songes, puis en poésie d'images qui n'ont qu'un seul parti pris : Akacha ressent, respire et partage avec nous sans "Artifice" ce qu'il vit. Y a ceux qui disent que c'est du street art, du dripping, qu'il fait de l'art abstrait, voire même du graffiti. En fait, Akacha fait de l'Akachart, et c'est ce qui fait que ses œuvres sont en vie».