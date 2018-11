Tunisie: Promouvoir la coopération à un niveau plus élevé

A cette occasion, le vice-président de l'Utica, Hichem Elloumi, s'est félicité de la venue de cette délégation en Tunisie, indiquant que ce genre d'initiative ne peut que promouvoir les relations bilatérales entre la Tunisie et la République Populaire de Chine.

La conseillère commerciale et économique de l'ambassade de Chine en Tunisie, Zhang Fengling, a indiqué que l'ambassade de son pays tient à renforcer et développer les relations de coopération amicales entre les peuples chinois et tunisien.

Du travail pour le conseil d'affaires

Elle a ajouté qu'elle œuvre à organiser et à encourager la tenue de ce genre d'activités économiques et commerciales afin de promouvoir le bénéfice mutuel et le développement. La vice-présidente du Conseil d'affaires Tunisie-Chine, Dhouha Mizouni Chtourou, s'est, elle aussi, félicitée de la venue de cette délégation, indiquant que ce genre de rencontres avec les opérateurs économiques tunisiens ne peuvent que promouvoir les opportunités d'affaires et de partenariat.

Après le colloque, des rencontres B to B et des rencontres de Networking bien ciblées entre les hommes d'affaires tunisiens et leurs homologues chinois ont eu lieu en marge de cette mission.

Il est à noter que les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine se caractérisent par un grand déficit en faveur de la Chine et aux dépens de notre pays. En 2017, nous avons importé pour 4,5 milliards de dinars de produits chinois mais nous n'avons vendu que pour 75 millions de dinars. Au final, un déficit commercial record de 4,4 milliards de dinars est enregistré. Ce déficit s'est aggravé cette année pour atteindre à fin octobre 2018 un nouveau record de 4,5 milliards de dinars. C'est dire que, chaque année, des centaines de millions de dinars sont dépensés par la Tunisie pour des achats chinois.

La Tunisie a importé l'année dernière de ce pays des marchandises diverses comme des machines et appareils de travail, des légumes et plantes, des céréales, des objets d'art et de collection ou encore des poissons, crustacés et mollusques. Les machines et appareils électriques ont été les biens les plus importés de Chine en 2017 totalisant 1,6 milliard de dinars, suivis par les chaudières, réacteurs et autres engins mécaniques pour 820 millions de dinars, les autos, cycles et tracteurs pour 245 millions de dinars, la fonte, fer et acier pour 163,6 millions de dinars et les matières plastiques et ouvrages pour 154 millions de dinars. Avec cette volonté de hisser la coopération à un palier supérieur, il est possible de dynamiser cette coopération en augmentant la vente des marchandises tunisiennes vers ce pays qui a des potentialités énormes au niveau commercial et industriel.