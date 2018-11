Tunisie: Les fils métissés de Houda Rajab

Houda Rajab inscrit, avec ses gestes vigoureux, le destin de ces tracés. Son œuvre est une étoffe de sensations où les couleurs s'expriment ensemble dans une harmonie musicale. Elle utilise le coton, la laine, la soie..., des cordes tortueuses sous des mains d'habileté amoureuses.

Les éléments qui structurent l'œuvre ne sont plus de l'ordre du relief mais de la surface et de la «platitude» de la texture et de sa mise en œuvre graphique et chromatique.

Les graphismes semblent inspirés par la calligraphie arabe mais n'atteignent jamais la plénitude de ses formes et de ses sens. Le recours à l'arabesque s'arrête aux portes du mouvement et se maintient au niveau d'un geste primaire de cercles, de segments, de lignes droites, de points et de courbes qui pullulent et se multiplient en signes cabalistiques et en mouvements curvilignes et très difficiles en tapisserie.