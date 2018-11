Tunisie: Les places de marché ouvertes aux entreprises tunisiennes

D'où l'intérêt primordial d'élaborer une stratégie poussée pour optimiser la visibilité et le référencement sur internet. L'entreprise doit exposer ses produits sur les places de marché nationales sur la plateforme tunisienne (www.made-in-tunisia.net) ou internationale sur les plateformes (www. tradekey.com) ou (www.alibaba.com). L'accès est généralement offert gratuitement pour les acheteurs et les sociétés qui souhaitent vendre leurs produits.

Stratégie digitale internationale

Les opérateurs économiques sont invités à adhérer aux places de marché virtuelles internationales et à disposer d'une stratégie digitale internationale garantissant la visibilité de leurs produits et services sur la Toile mondiale de l'internet.

C'est dans ce contexte qu'aura lieu le mardi 4 décembre à Sousse dans un hôtel de la place, la 3e édition du forum «e-export». Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du centre (Ccic) en collaboration avec le ministère du commerce et avec le concours de Medianet, ce forum, comme nous l'a indiqué M.Néjib Mellouli, président de la Ccic, constitue l'unique événement régional dédié à la promotion du e-commerce, des exportations en ligne, de l'économie numérique et du digital.

Le thème choisi pour cette édition est : «la digitalisation, levier de développement de l'entreprise à l'international», il sera consacré à la présentation des enjeux de la transformation digitale ainsi que des outils mis en place pour promouvoir les exportations à travers le Net et accroître ainsi la visibilité des entreprises, d'une part, et renforcer leur compétitivité sur le plan international, d'autre part.»

Le programme du forum comprend deux panels et des ateliers thématiques portant sur «la transformation digitale», «le commerce international à l'ère de l'économie numérique», «l'accès au marché africain via le digital» ainsi que trois workshops portant sur «les nouveaux métiers du digital», « la réussite du projet e-commerce à l'export : de la planification à la mise en oeuvre» et enfin «les nouveaux métiers du digital:Trafic-Manager, Community -Manager: perspectives en Tunisie». Des rencontres B2B avec les experts porteront sur le web marketing, le réseautage et le digital.