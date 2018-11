Tunisie: Envolée théâtrale

Les JTC en chiffres

Une cérémonie d'ouverture et de clôture attendues pour une semaine de programmation effrénée, en hommage à 35 ans d'existence. Le théâtre arabe et africain sera mis en valeur par des récompenses et un palmarès à la hauteur des spectacles.

39 pays participants, selon Hatem Derbel, directeur de cette édition, qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse dans la matinée du 28 novembre 2018 à la salle des jeunes créateurs à la Cité de la culture devant un parterre d'invités et de journalistes. 11 créations arabes et 10 créations africaines sont au programme. 18 spectacles étrangers venus du monde entier sont également retenus. En compétition officielle, 9 spectacles arabes concourront, dont 2 tunisiens, et 2 africains. Les spectacles programmés en parallèle : 20 pièces tunisiennes, les pièces arabes sont au nombre de 12, et celles issus de l'Afrique subsaharienne 8. Seize spectacles pour enfants et les créations qui se feront dans des centres pénitentiaires sont le point fort de cette édition, et on en dénombre 5. Pour le théâtre dans les régions, 35 créations sont en lice. 117 créations participantes sont retenues, 159 sont programmées en tout pendant les journées théâtrales. Une programmation qui se veut riche, diversifiée et ouverte sur le monde.

Programmation éclectique

Pendant la cérémonie d'ouverture officielle, un hommage à la Palestine sera rendu à travers un récital de poèmes de Mourid Barghouthi et Tamim Barghouthi et une animation de rue. Six membres du jury ont été désignés : Hamdi Hmaidi de la Tunisie, Zayeni Sherif Ayed de l'Algérie, Chadia Zeitoun du Liban, le Syrien Hichem Kafarna, Muabilayi Mpunga du Congo et le rapporteur Kamel Allaoui. 34 espaces éparpillés sur tout le territoire tunisien abriteront les spectacles programmés : 25 à Tunis et 9 dans les régions. Trois colloques auront lieu également : «Théâtre tunisien et décentralisation» dirigé par le docteur Mohamed Messaoud Idriss, «la scène et l'acteur dans le théâtre post-dramatique», modérateur Mohamed Mediouni, et « l'écriture théâtrale aujourd'hui : mutations et enjeux (post) dramatiques », dirigé par docteur AbdelhalimMesseoudi. Des tables rondes traiteront de «la critique théâtrale» assurée par l'association de la critique théâtrale et «la médiation artistique» avec le théâtre de Chaillot. Les hommages mettront en exergue le théâtre de la Palestine et du Burkina Faso et des hommages posthumes rendus à Hatem Berrabah, Mohamed El Bouri, Khadija Souissi, Ahmed Maaouian, Fethi Naghmouchi et Moncef Lazaar. Deux rencontres marquantes auront lieu, la première avec Emile Lansman, et la seconde avec les syndicats artistiques dans le monde arabe.