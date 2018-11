Tunisie: La «conquête» de l'Afrique, pour quand ?

Il n'est plus à douter de l'intérêt mondial accru pour le continent africain. L'Afrique représente de nos jours le grand pari sur lequel misent les pôles économiques mais aussi les pays du Maghreb. Pour renforcer ses capacités et le rendre parfaitement apte à réussir les challenges qui lui sont établis, un travail de longue haleine doit être mené, aussi bien par les grands réseaux socioéconomiques, par les bailleurs de fonds que par le secteur financier et bancaire.

40,2 milliards de dollars en dix ans

Parmi les acteurs actifs en matière de promotion des échanges commerciaux interrégionaux figure la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc). Il s'agit d'une entité financière créée en 2008. Bien qu'elle appartienne à la Banque islamique de développement (BID), elle bénéficie d'une autonomie à même de lui permettre d'impacter, à elle seule, un grand nombre de secteurs et de pays à travers le monde.

Son objectif premier étant de booster les échanges commerciaux entre les pays de l'OCI et de contribuer ainsi à l'amélioration des conditions socioéconomiques dans les pays concernés, et ce, via la promotion des PME et des start-up. Les solutions qu'apporte l'Itfc ne se résument point en l'octroi de crédits. Elles comptent aussi la formation des cadres bancaires et l'encouragement des banques à introduire de nouvelles lignes de financement, parfaitement adaptées aux exigences et aux contraintes des PME.

En dix ans, cette institution de financement a déversé quelque 40,2 milliards de dollars, à cet effet, soit 603 opérations de financements du commerce dans les pays de l'OCI. Notons que 73% des fonds octroyés ont été destinés au secteur de l'énergie avec 29.709 millions de dollars, ce qui traduit nettement l'orientation de ce bailleur de fonds vers la promotion des filières innovantes et à grande valeur ajoutée. Néanmoins, la répartition des fonds octroyés laisse à deviner un écart certain entre les régions bénéficiaires. Si l'Asie a reçu, à elle seule, 23,03 millions de dollars, et que la région Mena a obtenu des crédits de financements de l'ordre de 13,41 millions de dollars, l'Afrique subsaharienne, elle, n'a réussi à décrocher, jusque-là, que 3,81 millions de dollars.

Des PME pour un développement socioéconomique

Pour rééquilibrer la balance, l'Itfc a lancé, l'an dernier, un programme spécifique de financement du commerce et des PME en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, au Sénégal, au Bénin et en Côte d'Ivoire. L'idée étant d'examiner les besoins des PME en matière de financement et d'œuvrer pour la garantie de prestations financières appropriées et préférentielles en faveur des petites et moyennes entreprises. Et afin de relever ce défi, les efforts se conjuguent dans l'optique «de renforcer l'approbation et le décaissement des lignes de financement des banques partenaires, d'améliorer la capacité des institutions financières et des PME, soutenir les procédures de levée de fonds et octroyer des lignes de financements du commerce aux banques partenaires de l'Itfc».

Ce concept a pour finalité de faire d'une pierre deux coups : varier l'offre bancaire des banques partenaires en y introduisant des produits spécifiques aux PME et multiplier les chances de ces dernières en matière d'accès aux financements. Plus les PME accèdent aux sources de financements, plus leurs chances de développement seront meilleures. Le développement du potentiel des PME dans ces pays jouerait sensiblement au profit du développement socioéconomique et de la réalisation des objectifs onusiens du développement durable.

Encore faut-il souligner que ledit programme contribuerait immanquablement à l'élargissement du réseau de partenariat de l'Itfc.

Démarré officiellement en 2018, ce programme a déjà assuré des sessions de formation et de consulting sur les lignes de financement de commerce, mais aussi sur le modèle financier islamique, et ce, au profit de l'une des banques partenaires. Par ailleurs, une quarantaine de PME ont eu droit à des sessions de formation portant sur la comptabilité, la finance, le plan d'affaires, le leadership, la gestion ainsi que sur les meilleures pratiques de gouvernance.

Du côté nord-africain, l'Itfc vient de signer un mémorandum d'entente avec le Royaume du Maroc pour le renforcement du commerce. Cet accord sera mis en œuvre grâce à la réalisation du programme des ponts du commerce arabo-africain. Il vise aussi la réalisation de l'un des objectifs du programme d'action décennal de l'OCI, celui notamment de hisser le taux des échanges commerciaux intra-OCI de 25% à l'horizon 2025.