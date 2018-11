Tunisie: Class Quiz ou apprendre en s'amusant

Sachant que certaines matières, à l'instar de l'éveil scientifique ou des mathématiques, peuvent rebuter certains élèves, les cofondateurs de la start-up tunisienne Envast ont centré leur activité sur la mise en place de méthodes pédagogiques modernes axées sur l'apprentissage ludique et interactif qui stimule la curiosité, l'intelligence et la motivation des élèves en début de parcours scolaire.

Les deux jeunes entrepreneurs ont, en effet, compris que le jeu est l'outil le plus efficace pour aider les élèves à assimiler les connaissances pédagogiques apprises en classe et leur faire aimer les mathématiques et les matières scientifiques.

Les deux jeunes entrepreneurs ont fait appel à des éducateurs et des experts expérimentés pour élaborer le contenu de ce nouveau support. La démarche est simple : il suffit de taper www.classquiz.tn dans Google et de cliquer ensuite sur Class Quiz Envast pour voir la page du site apparaître. Pour rendre le site attrayant, les ingénieurs ont choisi un design créatif en optant pour des formes et des couleurs gaies. Les élèves peuvent s'amuser à tester leurs connaissances en résolvant des exercices simples et faciles. A la fin de l'activité, une note s'affiche, ce qui leur permet de s'auto-évaluer et de savoir s'ils ont bien assimilé ce qu'ils ont appris en classe. Compatible avec pratiquement tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone, tableau interactif... ), la plateforme est accessible gratuitement, depuis le 26 novembre dernier, sur Google Play et sur le site web : www.classquiz.tn