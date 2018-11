Afrique du Nord: Sécurité régionale - Khartoum accueille la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye

Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye se réunissent, ce 29 novembre dans la capitale soudanaise, Khartoum, en vue de trouver une solution politique à la crise qui secoue depuis plus de trois ans ce pays du Sahel.

Pour la première fois, la réunion périodique se tiendra en présence des ministres des Affaires étrangères français et italien. Les représentants de l'Union africaine, européenne et de la Ligue arabe seront également présents ainsi que le représentant spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. La rencontre s'inscrit dans la continuité des précédentes réunions sécuritaires déjà tenues à N'Djamena, à Tripoli et à Niamey durant ces derniers mois.

Plusieurs questions seront débattues au cours de cette réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, notamment les répercussions de la situation en Libye sur la sécurité de la sous-région du Sahel, le terrorisme ainsi que le trafic illicite de migrants, d'armes et de drogue.

Les participants parleront également de l'impact de la situation sécuritaire en Libye, de la paix et la stabilité dans le Sahel et tenteront d'accroître la coordination sécuritaire entre les pays concernés.

Rappelons que Khartoum a déjà accueilli ce genre de réunion en 2014, à l'issue de laquelle les ministres des pays voisins de la Libye avaient appelé à la cessation de la violence et à un dialogue inclusif en vue de parvenir à l'instauration de la paix, de la stabilité et de la réconciliation et de mettre en place une nouvelle Constitution en Libye.

Le rôle des pays voisins reste « capital » et « important », non seulement pour la préservation de la paix et de la stabilité en Libye dans le cadre du système des pays voisins mais aussi pour les conséquences directes du développement de la situation en Libye sur ces pays, avaient souligné les ministres.

Dans le cadre du rôle « pivot » des pays voisins et la « complémentarité » des efforts internationaux et régionaux, les ministres avaient rappelé les efforts déployés par les envoyés de la ligue arabe et l'Union africaine ainsi que l'envoyé du secrétaire général de l'ONU en Libye.

À l'origine de cette instabilité, la chute du colonel Kadhafi en 2011 qui a favorisé l'installation dans le sud libyen d'une multitude de groupes armés vivant de diverses activités criminelles transfrontalières.

En effet, la Libye possède des centaines de kilomètres de frontières désertiques avec ses voisins. L'activité des groupes armés menacent désormais la stabilité de plusieurs pays comme le Tchad et le Niger. Le sud libyen possède des milliers de kilomètres de frontières avec ses voisins au sud et constitue désormais une base arrière, base à une multitude de groupes armés étrangers.

L'Egypte qui participe à cette réunion ministérielle a signé, le 28 novembre, un accord avec le Soudan, pour effectuer des patrouilles militaires communes à la frontière des deux pays avec la Libye. Des accords similaires existent depuis quelques mois entre la Libye, le Tchad et le Niger, mais leur mise en application tarde à se mettre en place faute de moyens financiers, d'où l'appel à l'aide de l'Union européenne par les pays concernés.