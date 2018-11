Sénégal: Consommation - Le chef de l'État en guerre contre la spéculation

Hier en conseil des ministres, abordant la disponibilité des denrées et produits de première nécessité et la stabilité des prix, le Président de la République a indiqué au Gouvernement l'impératif de lutter efficacement, sur l'ensemble du territoire national, contre toute spéculation et de veiller à l'approvisionnement régulier et correct des marchés, notamment par la disponibilité de la production rizicole et céréalière locale.

Poursuivant sa communication autour de la reconstruction et de la modernisation des marchés, le Président de la République a salué les avancées encourageantes constatées dans la réalisation du nouveau marché de dernière génération de Thiaroye gare, intégré dans le projet du TER, qui permettra aux commerçants, d'exercer leurs activités dans d'excellentes conditions de sécurité, de fonctionnalité et d'accueillir au mieux la clientèle.

Ainsi, au regard de cet élan de renouveau de la politique d'urbanisme commercial, le Chef de l'Etat a invitéle Gouvernement à hâter, en relation avec les communes concernées, la reconstruction des marchés de Pikine, de Kaolack, de Tilène à Ziguinchor, de Diourbel et Sandaga.

Par ailleurs, évoquant le soutien et la solidarité à l'endroit des personnes handicapées, à l'occasion de la célébration le 03 décembre, de la Journée internationale des Personnes handicapées, le Chef de l'Etat a rappellé au Gouvernement la place primordiale qu'il leur accorde dans sa politique de protection et d'inclusion sociales.

A ce titre, le Président de la République a rappellé au Gouvernement, l'impératif de veiller au respect scrupuleux des droits fondamentaux des personnes handicapées, qui doivent davantage jouer un rôle majeur dans le développement national, à travers une insertion socio-économique meilleure, et à la prise en compte prioritaire dans la formation et la répartition des financements et appuis de la DER de nos compatriotes vivant dans les villages de reclassement social.