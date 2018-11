Soudan: Le Président de la République arrive à Nyala

Nyala — - Le Président de la Républiques, le Marechal Omer Al-Bashir et la délégation qui l'accompagne sont arrivés Jeudi à Nyala, capitale de l'Etat du Sud-Darfour, pour Inaugurer un nombre de Projets de Développement et de Services et pour Honorer la clôture du la 28 e Tournoi National Scolaire.

Il a été reçu à l'Aéroport de Nyala par l'Ing. Adam Al-Faki Mohamed Al-Taieb, Wali de l'Etat du Sud-Darfour, membre de son Gouvernement, ainsi que par un nombre de Walis d'Etats, d'Administrations Politiques, Législatives, Exécutives, Militaires et Civiles.

Le Président de la République inaugurera la Ville Sportive, Culturelle et Médicale d'Al-Bashir, en plus du Nouveau Réseau d'Electricité de Nyala, de l'Hôtel du Syndicat des Enseignants, de l'Hôpital Italien du Cœur, de la Faculté des Sciences de la Santé et de la Technologie de l'Université d'Istanbul, ainsi que du Canal Satellite du Sud-Darfour et de l'Ouverture du Bâtiment du Palais de l'Hospitalité. Il ouvrira également le Stade de Nyala et Honorera la Fin du Festival Sportif et en Soirée, le Théâtre Al-Sahini sera ouvert et marquera la Fin Tournoi National Scolaire.