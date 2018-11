Soudan: Al-Bashir - La Guerre au Darfour ne sera pas répétée

Nyala — - Le Président de la Républiques, le Marechal Omer Al-Bashir, a confirmé que la Guerre ne sera pas Répétée au Darfour comme le Veulent les Ennemis de la Paix, car les Populations ont payé le Prix et Tiré la Leçon.

"Les Habitants du Darfour ont expulsé Satan et ont Entamé une Nouvelle Phase. Le Darfour sera Meilleur qu'il ne l'était Auparavant", a-t-il déclaré.

Il a salué l'Ouverture de la Télévision d'Etat du Sud-Darfour sur le Rôle des Travailleurs des Médias dans l'Etat et au-delà, en contraste avec le Visage Brillant de l'Etat et la Correction de l'Image Inversée du Darfour, que les Médias Hostiles tentent de renverser.

Al-Bashir a loué les efforts de l'Homme de Justice et de Charité pour soutenir les Projets de Services et de Développement dans le pays et ses efforts sérieux pour parvenir à la Réconciliation et assurer le Retour des Détenteurs d'Armes de l'Etranger afin de participer au Processus de Paix.

Au cours de sa visite dans le Sud-Darfour, le Président a inauguré la Ville Sportive et Culturelle d'Al-Bashir et le Quartier Général des Fournitures Médicales, qui fournissent des Médicaments aux Etats du Darfour, et la Nouvelle Electricité de Nyala qui est de 36 MW et devrait atteindre 70 MW dans les prochaines années, et l'Université d'Istanbul, qui débutera ses Etudes pour la Nouvelle Année dans la Spécialisation en Soins Infirmiers Supérieurs, qui comprend les Départements d'Anesthésie et d'Urgence, ainsi que la Scène du Lac et les Bâtiments du Palais de l'Hospitalité.