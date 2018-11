Angola: Le sélectionneur marocain pour l'Angola en Coupe du Monde

Luanda — Bien que luttant pour la troisième place du groupe et la conséquente qualification pour les matches de barrage, le sélectionneur marocain Said Elboulidi prédit que l'Angola sera "un digne représentant de l'Afrique" dans le monde du basketball que la Chine accueillera du 31 août au 15 septembre 2019.

Dans une interview accordée mardi à l'Angop, à l'aéroport international 4 de Fevereiro, après l'arrivée de son équipe dans la capitale angolaise pour le tournoi de qualification du 30 novembre au 2 décembre, le sélectionneur a déclaré que l'Angola avait toujours fait la fierté des Africains et avait une équipe capable de faire mieux que par le passé.

"S'agissant du pays organisateur de ce dernier tour de qualification du groupe E, qui comprend également la Tunisie (déjà qualifiée), l'Egypte, le Cameroun, le Maroc et le Tchad, je pense que l'Angola a toutes les chances de se qualifier", a-t-il expliqué Said Elboulidi, en exclusivité à la seule agence de presse angolaise.

Et avec cela, a-t-il ajouté, "nous pensons qu'il représentera le continent africain avec dignité, comme il l'a déjà fait par le passé, malgré sa jeune équipe comptant de nombreux joueurs d'un âge avancé. En fait, l'entraîneur angolais fait un excellent travail et nous attendons de bons résultats".

Quant à son équipe, il a dit qu'elle était bien préparé sur les plans technique et psychologique, avec 90% des jeunes du groupe confiants à une bonne performance et, peut-être, à la qualification.

"L'attente et le désir des joueurs sont que l'Egypte perde tous les matchs, bien que ce soit très difficile. Alors, ils viennent avec un minimum de chances de gagner, mais nous avons l'intention de participer et d'obtenir une bonne performance au tournoi ", a-t-il réitéré, avertissant que tout le monde devrait faire son travail pour pourvoir les postes vacants.

"Il y a encore deux positions ouvertes, notamment la deuxième et la troisième. Nous savons que ce sera pratiquement impossible pour nous, mais nous nous battrons jusqu'au bout pour essayer de nous qualifier en troisième position, puisque les première et deuxième places seront jouées par la Tunisie, l'Egypte, le Cameroun et l'Angola", s'est-il conformé.

La Tunisie est en tête du groupe E, qualificatif pour la Chine2019 avec 18 points, suivie de l'Angola (15 pts), de l'Egypte et du Cameroun (14 pts) et du Tchad et du Maroc (12 pts).

Toutefois, pour être présents dans la Coupe du monde asiatique, les Angolais devraient remporter deux des trois matches de suite contre le Cameroun, le Tchad et la Tunisie.

Au final, ce sera la huitième participation des onze fois champions d'Afrique, après Espagne / 86, Argentine / 90, Canada / 94, USA / 2002, Japon / 2006 et Espagne en 2014. Depuis leurs débuts en 1986, le cinq national n'a échoué que lors de la Coupe du monde de 1998 en Grèce.

Ainsi, "l'assaut" contre la Chine commence le 30 de ce mois et se termine le 2 décembre dans le pavillon omnisports de Kilamba.