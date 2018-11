Cote d'Ivoire: E-tourisme - Afric Voyages dévoile son univers numérique

Le voyagiste ivoirien, agence officielle des institutions de l'Etat, lance ce jeudi 29 novembre son site Internet et son application mobile.

E-tourisme : Afric Voyages dévoile son univers numérique

C'est le siège de Weblogy (abidjan.net) à Abidjan Cocody, qui abrite ce jeudi 29 novembre, à partir de 18h30, le lancement officiel des plateformes digitales d'Afric Voyages, en présence des tutelles du ministère du Tourisme et des Loisirs, des Transports, ainsi que de tous les opérateurs du secteur. Ce sera une autre étape franchie par cette agence de voyages, billetterie et tourisme créditée de près de 40 années d'expérience. Qui, du coup, s'inscrit, irréversiblement, dans l'écosystème de l'e-tourisme.

Le site www.africvoyages.com qui sera dévoilé, en effet, s'est fait un lifting avec une nouvelle ergonomie permettant le paiement en ligne, avec juste, une carte bancaire. Avec, à la clé, un espace entièrement sécurisé grâce à des bannières garantissant une confidentialité totale grâce à son partenaire bancaire. Sans compter qu'une application mobile via smartphone est aussi disponible. Afric Voyages, de ce fait, offre la première agence de voyages en ligne en Côte d'Ivoire de l'Ouest et du Centre. Il importe de préciser que de sa création en 1979, sous la houlette de Marie-Reine Koné (diplômée Iata Genève), l'agence s'est imposée par son approche innovante permanente, comme l'agence officielle de l'Etat ivoirien, tout en étant la plus performante au niveau ouest-africain.

Prix d'excellence Alassane Ouattara, 1ère certifiée ISO 9001/2015

Ainsi, s'est-elle vue décerner, par le canal de sa Pdg, le Prix d'excellence Alassane Ouattara 2012 de la « Meilleure gestionnaire d'agence de voyages de Côte d'Ivoire », ainsi que la reconnaissance comme « Meilleure agence de voyages de Côte d'Ivoire en 2015 ». En janvier 2018, cerise sur le gâteau, Afric Voyages est désignée « Meilleur service » aux Grands Prix des Consommateurs africains dans la catégorie Agence de voyages. Le tout auréolé d'un engagement dans la démarche qualité tournée vers la satisfaction-client qui lui vaut d'être la première agence de voyages certifiée ISO 9001 version 2015 de Côte d'Ivoire, depuis le 13 octobre 2017.

Le tourisme électronique, autrement nommé l'e-tourisme, faut-il le noter, désigne les activités du secteur du tourisme, sur Internet. Pour les usagers, l'e-tourisme offre des moyens de préparer, d'organiser et de réserver ses voyages via Internet : identification de la destination, achat du transport, élaboration d'un itinéraire, réservation d'un hébergement, échange d'informations avec les autres internautes. Apparu en 1998, il est aujourd'hui un mode de promotion et de réservation incontournable dans les secteurs du tourisme et du voyage.