Maroc: Borussia Dortmund - Achraf Hakimi ne compte plus retourner au Real Madrid

Prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund par le Real Madrid, Achraf Hakimi se sent très bien chez les BvB depuis le début de la saison. Auteur d'un but et de six passes décisives en dix apparitions dont 8 en championnat et 2 en Ligue des Champions, le latéral droit marocain de 20 ans s'est imposé comme titulaire dans le onze de Lucien Favre.

Alors que les dirigeants du club leader du championnat d'Allemagne souhaitent lever son option d'achat afin de le garder définitivement, Achraf Hakimi ne compterait pas non plus retourner au Real Madrid où il était très peu utilisé.

« Le Borussia Dortmund est un club incroyable et Achraf se sent comme à la maison. Il est vraiment bien ici il profite. On verra ce qu'annonce le futur, nous ne pensons pas à Madrid », a indiqué Alejandro Camaño, son agent. «L'accord n'a pas changé, il n'y a pas eu de conversation avec Madrid. Nous remercions le Borussia pour laisser la possibilité à Achraf d'évoluer au plus haut niveau dans un championnat incroyable qui est la Bundesliga », a-t-il ajouté dans des propos relayés par Besoccer.