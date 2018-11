Sénégal: La Fondation Galien annonce les vainqueurs de la récompense internationale du Prix Galien 2018

communiqué de presse

Dakar, Sénégal — Toute première cérémonie des récompenses organisée au Sénégal, pour célébrer les progrès réalisés dans les domaines de l'innovation et du leadership en matière de santé en Afrique

La nuit dernière, le Comité international du Prix Galien a annoncé les contributions brillantes visant à améliorer la santé et le bien-être des populations d'Afrique. Les vainqueurs de cette année représentent les progrès réalisés en matière de diabétologie, d'amyotrophie spinale, et de syndrome d'immunodéficience acquise. Cet événement inaugural a été organisé par Macky Sall, président du Sénégal.

« Le fait de voir cette initiative organisée en Afrique constitue une étape majeure dans l'histoire du Prix Galien, qui a débuté en 1970 », a déclaré Bruno Cohen, président de la Fondation Galien. « Notre objectif consiste à créer un 'Davos africain des sciences de la vie' - organisé par l'Afrique et pour l'Afrique ! Sous la direction du président Macky Sall, le Sénégal œuvre en direction de l'adoption des priorités les plus importantes d'une société juste : l'éducation, les femmes et la santé. »

Vainqueurs des récompenses internationales du Prix Galien 2018

« Meilleur produit pharmaceutique »

Boehringer Ingelheim

Jardiance®

« Meilleur produit biotechnologique »

BIOGEN

Spinraza®

« Meilleure technologie médicale »

AAZ-LMB

Autotest VIH

« Les femmes et leur engagement et leadership en matière de sciences, de technologies, d'ingénierie et de mathématiques agissent en tant que force motrice pour l'Afrique à l'heure où le continent progresse », a déclaré le professeur Awa Marie Coll-Seck, ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal, et coprésidente du programme scientifique international du Prix Galien. « Nous sommes impatients d'accueillir l'événement annuel du Prix Galien à Dakar à l'avenir, et accueillons la participation de jeunes gens, qui seront les leaders de demain, à ce formidable rassemblement sur l'éthique et l'innovation. »

« Je suis ravie que les récompenses internationales du Prix Galien soient présentées pour la première fois en Afrique, un continent qui traverse actuellement une profonde transition économique, démographique et épidémiologique, en accélérant une nouvelle ère de développement axée sur la science », a déclaré le Dr Sue Desmond-Hellmann, présidente-directrice générale de la Fondation Bill & Melinda Gates, présidente du Prix Galien États-Unis, et présidente du Prix Galien International. « La gamme d'innovation en Afrique en matière de santé sur toute la chaîne de valeur est potentiellement susceptible d'impacter profondément la santé mondiale. »

