Cote d'Ivoire: Université de San Pedro - Pose de la 1ère pierre, ce vendredi

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procédera, ce vendredi 30 novembre 2018, à la pose de la première pierre de l'Université de San Pedro rapporte un communiqué dont Fratmat.info a reçu copie. « Dans le cadre du programme de la décentralisation des universités (PDU), l'État Ivoirien va procéder à la construction de l'Université de San Pedro », souligne le communiqué.

La cérémonie se tiendra précisément au village de Goreké et de Magné. Cet événement est la première étape symbolique pour la construction de l'édifice à venir.

La construction de cette université est le fruit d'un partenariat public-privé avec l'entreprise Envol Partenariats CI. « Selon les termes du contrat, les premiers étudiants sont attendus à San Pedro en octobre 2020.L'édifice occupera 302 hectares de terrain et comportera dans la première phase: Un coeur de site regroupant : le hall d'accueil, la scolarité centrale, le centre de conférences, la première tranche des commerces et des espaces de vie estudiantine (lieu de vie et de détente) ; Une immense Bibliothèque universitaire ; La Présidence et l'administration centrale accueillant dans ses locaux le poste de contrôle sécurité ; Le centre médical ; Un restaurant universitaire ; Des amphithéâtres, salles de travaux dirigés et travaux pratiques ; Des Espaces d'encadrement pédagogiques et de recherche ; Les Espaces sportifs ; Une première partie des locaux logistiques ; La conciergerie centrale du CROU ; Une résidence pour les enseignants, chercheurs et personnels de l'université ; Des résidences universitaires pour les 3000 étudiants de la première phase.