Libye: La conférence des pays voisins de la Libye conclu ses travaux

Le Président du Niger, SEM Issoufou Mahamadou rencontre les Ministres des pays voisins de la Libye

Khartoum — La réunion des ministres des pays voisins de la Libye, tenue jeudi à Khartoum a affirmé à la fin de ses travaux que la solution de la crise libyenne réside en permanence dans le choix politique décidé par les Libyens eux-mêmes.

Le communiqué final de la conférence a souligné la nécessité d'une initiative unifiée sous les auspices des Nations Unies qui reflète les souhaits et les priorités des Libyens. La conférence a décidé d'organiser la prochaine réunion ministérielle dans un délai maximum de six mois dans l'un des pays voisins de la Libye, en consultation entre eux.

La conférence a pleinement soutenu le plan du Représentant spécial de l'ONU pour la Libye, y compris son récent exposé au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les ministres ont réitéré leur engagement à soutenir la Libye dans le cadre d'une transition politique pacifique fondée sur une application consensuelle de l'accord politique visant à réaliser la réconciliation nationale et à mettre en place des institutions nationales unifiées et solides crédibles pour tous les Libyens. La conférence a mis l'accent sur la préservation de l'unité et de la souveraineté de la Libye ainsi que sur l'intégrité territoriale et le respect de l'accord politique signé le 17 décembre 2015 en tant que cadre permettant de résoudre la crise et de favoriser son application par les Libyens sur la base du respect de l'option politique. Il a également souligné le rejet de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Libye, ainsi que l'importance d'encourager le dialogue entre les Libyens tout en appelant à l'intensification de la coordination effective entre les pays de la région dans la lutte contre le terrorisme, la violence et les activités criminelles.

La déclaration a salué l'amélioration de la sécurité dans la capitale Tripoli et a salué les mesures économiques qui commencent à porter leurs fruits et a souligné la nécessité de poursuivre les réformes économiques et de sécurité menées par le gouvernement de réconciliation nationale.