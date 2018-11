Libye: L'Union Africaine appelle à une conférence des belligérants libyens

Khartoum — L'Union Africaine (UA) a appelé à une conférence de grande envergure pour la paix et la réconciliation entre les belligérants libyens sur la base de l'accord de Sokhaïrat.

Mme. Amira Al-Fadil, l'envoyé de l'UA en Libye, a déclaré jeudi lors d'une conférence réunissant les pays voisins de la Libye à Khartoum que les tâches principales de la conférence consistaient à fournir une base plus large pour la formation d'un nouveau gouvernement de transition et une feuille de route précise pour la tenue d'élections présidentielle et parlementaire.

Elle a souligné l'importance de l'unification des efforts de l'Afrique avec les partenaires internationaux aux Nations Unies et d'autres partenaires afin de réaliser un seul objectif c'est l'organisation de la conférence à court terme.

Mme. Amira a ajoute que l'UA, l'ONU et l'Union Européenne (UE) ont décidé d'organiser la conférence Le 23 septembre en étroite coordination avec tous les acteurs libyens sans exclusion par le biais d'un partenariat juste et transparent entre l'UA et l'ONU en coopération avec la Ligue Arabe et l'UE.

M. Ghassan Salama, représentant du Secrétaire général des Nations Unies en Libye, s'est félicité de l'initiative prise par le Soudan d'organiser une réunion des pays voisins de la Libye, exprimant l'espoir que la conférence aboutira à des résultats concernant la situation en Libye et a souligné le rôle des Nations Unies dans le traitement de la situation, la protection des civils et le cessez-le-feu en vue de renforcer le rôle des institutions libyennes, exprimant leur préoccupation face à l'évolution de la situation dans le sud de la Libye, notamment l'existence d'opérations qualifiées de terroristes et l'activité de groupes armés dans la région.

Pour sa part, le représentant de la France, M. Frederick a déclaré lors de la réunion l'encouragement de son pays vis-à-vis des pays voisinant la Libye et a déclaré que nous œuvrerions en faveur de la stabilité et que notre objectif était d'unir les institutions libyennes et de lutter contre la dégradation de la situation économique, tout en faisant allusion au rôle des pays voisins a regrouper les groupes armées et de prévenir le terrorisme et le trafic d'armes ajoutant que ces efforts ne peuvent réussir sauf en présence de la communauté internationale.

L'Ambassadeur Fabrizio représentant de l'Italie à la conférence, a souligné l'importance du rôle du Soudan dans la région et de son leadership lors de la conférence des pays voisins de la Libye, soulignant la nécessité d'une coopération entre les partenaires internationaux pour faire face à ce qui se passe en Libye, soulignant l'importance de la stabilité en Libye en tant qu'état important pour l'Italie. Il a évoqué la gravité de la situation dans le sud de la Libye, qui est devenue un foyer de criminalité.

Le représentant de la Ligue arabe Salahoddine a exprimé l'espoir que la conférence soutiendrait les efforts de sécurité et de stabilité en Libye et dans la région, soulignant la responsabilité collective et solidaire d'épargner à la région de l'aggravation de la crise signalant à la fois à la faible coordination en matière de surveillance des frontières libyennes ce qui encourageait la contrebande et l'immigration clandestine.