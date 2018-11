Afrique: Classement FIFA - Les Lions retrouvent la première place

Dakar — L'équipe du Sénégal a retrouvé la première place africaine du classement de la Fifa du mois de novembre, qu'elle avait occupée en janvier dernier, indique l'instance dirigeante du football mondial sur son site officiel.

Les Lions ont profité du double revers des Aigles de Carthage de Tunisie lors des éliminatoires de la CAN contre l'Egypte (3-2) et du match amical (0-1) contre les Lions de l'Atlas pour s'adjuger la première place africaine.

L'équipe dirigée par Aliou Cissé progresse de deux places, passant ainsi de la 25-ème à la 23-ème place mondiale.

Ce classement africain du mois de novembre est marqué par la montée sur le podium du Maroc, double vainqueur du Cameroun (2-0) et de la Tunisie (1-0).

Cela donne un premier quinté composé du Sénégal (23-ème mondial), de la Tunisie (26-ème mondiale), du Maroc (40-ème mondial), du Nigeria (44-ème mondial) et de la RD Congo (49-ème place mondiale).

Plus loin, un autre quinté africain s'est particulièrement illustré ce mois-ci. Il s'agit du Mozambique (117e, plus 5), de l'Angola (125e, plus 5), du Soudan (127e, plus 8), des Comores (143e, plus 5) et de la Gambie (166e, plus 7), ajoute le même document.

Sur le plan mondial, la Belgique conserve la tête du classement Fifa bien que l'écart entre les Diables Rouges, la France (2e, inchangé) et le Brésil (3e, inchangé) se soit légèrement resserré ces dernières semaines, écrit la Fifa.

Les défaites enregistrées par le duo franco-belge en Ligue des Nations de l'UEFA entraînent une perte de six points pour ces deux équipes, tandis que les "auriverde" du Brésil, qui restent tout de même à 50 unités des champions du monde, en ont gagné sept après avoir battu successivement l'Uruguay (7e, moins 1) et le Cameroun (55e, moins 4).