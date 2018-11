Congo-Kinshasa: Campagne électorale Acte 2 - Mova Sakanyi quadrille la commune de Ngaliema

"Ye wana likofi... ", scandait la base d'Henri Mova Sakanyi, candidat aux législatives nationales du 23 décembre 2018, comme pour dire "voici l'uppercut". Hier jeudi 29 novembre, il a effectué sa deuxième sortie avec fougue depuis le lancement de la campagne électorale.

Il était à l'Upn et Delvaux dans la commune de Ngaliema, toujours au sein de sa circonscription : Lukunga. Trois grandes pistes ont jalonnées cette apparition dont les différentes séquences étaient assurées par un cent pas du candidat, accompagné d'un public tout feu, tout flammes le long du trajet. Il s'agissait de l'inauguration de plusieurs latrines publiques, des terrains de sport ainsi que le go des travaux de réfection de l'avenue Masikita.

Après donc les forages d'eau à Malueka et l'éclairage public dans un quartier de Pompage il y a quelques mois, voilà aujourd'hui d'autres actions de terrain du candidat 508 pour sa seconde approche du public. D'abord, les toilettes publiques. Les 1ères au marché de l'Upn, les 2èmes au marché de Delvaux et les 3èmes sur le célèbre "arrêt Maternité" à Delvaux. "Je crois qu'il était important de montrer qu'on a besoin de l'hygiène publique dans cette ville.

C'est comme ça que le candidat 508 a tenu à inaugurer des latrines situées au niveau du marché. Il n'est pas concevable que les femmes qui vendent au marché passent toute la journée sans qu'il y ait des latrines. C'est un signal fort, on a voulu montrer que par les latrines on tient à l'hygiène et à la santé de la population. Dans les jours qui viennent, on va faire une caravane médicale où nous allons offrir plusieurs choses dont les consultations, des tests de glycémie, de malaria, rechercher des maladies rénales... ", a laissé entendre Berthe Zinga, médecin gynécologue et professeur, qui était dans la suite du candidat.

Ce n'est pas tout, Henri Mova a, également, symboliquement, inauguré les terrains de basket et de tennis du Cercle sportif et récréatif Bobokoli. Des terrains désormais neufs grâce à la Fondation Kawen dont il est membre d'honneur. Pour Guillaume Ilunga, sportif et membre de l'équipe de campagne, "Henri Mova est l'unique vrai candidat de la Lukunga, et aujourd'hui il a voulu donner le ton et un sens à sa campagne, en commençant par l'UPN, puis Delvaux pour dire qu'à la Lukunga, on ne va pas seulement rester au bureau, mais on sera sur terrain, dans tous les quartiers et surtout dans les coins les plus reculés pour être ensemble avec les électeurs. Le sens donné ici est de partager le peu qu'il a avec sa population qui est appelée à l'élire prochainement".

Selon lui, en effet, "les latrines publiques inaugurées au niveau du marché donnent un sens de l'humanisme. Il est humain et toujours près de cette population. Il est aussi Président de la Fédération congolaise de Sport pour Tous et prône d'abord un esprit saint dans un corps saint. C'est pour cela qu'il a rénové les terrains de basket et de tennis pour lutter contre plusieurs maladies notamment, l'accident vasculaire cérébral".

Enfin, la 3ème action était le lancement des travaux de l'asphaltage de l'avenue Masikita sur un tronçon abîmé par de nombreux nids de poule depuis un bon moment.

C'était un jeudi de bain de foule et de marathon pour le Candidat député National Henri Mova Sakanyi.