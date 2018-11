Maroc: Communiqué du Cabinet Royal

communiqué de presse

Rabat — Voici un communiqué du Cabinet Royal : «Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé, jeudi 29 novembre 2018 au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée au suivi de la question de la qualification et de la modernisation du secteur de la formation professionnelle.

Au début de cette séance, SM le Roi S'est interrogé sur l'avancement de l'exécution du plan d'accélération industrielle de la région Souss-Massa, dont le lancement a été présidé par le Souverain le 28 janvier 2018 à Agadir et qui constitue le prélude pour la mise en œuvre régionale de la stratégie industrielle nationale.

A cet égard, le Souverain a attiré l'attention sur le retard accusé par ce Plan, qui n'a enregistré aucune avancée depuis son lancement, appelant le département concerné à redoubler d'efforts et à assumer ses responsabilités, en vue d'accélérer sa mise en œuvre dans les délais impartis.

Lors de cette séance, le Chef du gouvernement a présenté à SM le Roi, que Dieu Le Préserve, le projet du programme de qualification de l'offre de formation professionnelle, élaboré par le gouvernement sur la base des Hautes Orientations Royales.

Après avoir pris connaissance des composantes de ce programme, SM le Roi, que Dieu L'assiste, a mis l'accent sur la nécessité de se pencher sur certaines lacunes qui le caractérisent et sur la question de maîtrise des sources et des mécanismes de son financement, réaffirmant que la promotion future de ce secteur doit être réalisée dans le cadre d'une vision complémentaire de réforme du système de la formation professionnelle, en tirant profit des expériences internationales réussies en la matière, particulièrement l'adoption de l'alternance entre la formation théorique et les stages au sein des entreprises.

Par la suite, le Chef du gouvernement a présenté un exposé sur l'état d'avancement des préparatifs de la rencontre nationale sur la formation et l'emploi.

En vue d'assurer les conditions nécessaires à la réussite de cette importante rencontre nationale et d'en faire une occasion idoine pour réaliser un saut qualitatif et fondamental dans la corrélation entre formation et emploi, SM le Roi, que Dieu L'assiste, a convenu avec le Chef du gouvernement du report de ce forum à une date ultérieure.

Dans ce cadre, SM le Roi a appelé à la nécessité de prendre en considération l'agriculture en tant que gisement d'emplois et d'intégrer la dimension territoriale, tout en tenant compte des spécificités et des potentialités de chaque région.

Cette séance de travail s'est déroulée en présence de M. Saad Eddine El Othmani, Chef du gouvernement, M. Omar Azzimane, Conseiller de SM le Roi, président du Conseil supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche scientifique, M. Fouad Ali El Himma , Conseiller du Souverain, M. Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur, M. Saïd Amzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, M. Abdelkader Amara, ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, M. Anas Doukkali, ministre de la Santé, M. Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, M. Mohamed Yatim, ministre de l'Emploi et de l'insertion professionnelle, et Mme Loubna Tricha, directrice générale de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)".