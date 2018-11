Maroc: L'expérience marocaine dans le secteur minier en exergue au Caire

L'expérience marocaine dans le secteur des mines a été mise en avant, mardi au Caire, lors de la 15è conférence arabe sur les ressources minières.

La délégation marocaine, composée de responsables du ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable, de l'Office national des hydrocarbures et des mines, d'experts et d'universitaires, a mis en exergue à cette occasion les efforts déployés par le Royaume dans le secteur minier et les différents programmes et projets relatifs à ce domaine outre les défis qu'il est appelé à relever.

Dans ce sens, le directeur des mines et des hydrocarbures au ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable, Ali Mellouki a indiqué que le Maroc est un pays minier par excellence, eu égard au rôle que joue ce secteur dans le développement économique et social, notant que le Royaume produit plusieurs minerais, en particulier le phosphate dont le Maroc dispose de 73 % de la réserve mondiale.

Il a noté, à ce propos, que le secteur minier au Maroc a débuté ses activités il y a 90 ans, avant d'être réglementé en 1960 avec la promulgation d'une loi régissant l'activité minière artisanale pratiquée dans six provinces de la région de l'Oriental (Errachidia, Midelt, Bouaarfa, Boulmane, Tinghir et Figuig), sur une superficie de 60.000 km2, relevant que cette activité concerne trois produits essentiels, à savoir le zinc, le plomb et la barytine, aux côtés d'autres substances, à l'instar du fer, du cuivre et de l'argent.

Et afin de promouvoir l'activité minière dans ces zones, a poursuivi M. Mellouki, le ministère de tutelle a procédé à la restructuration de l'activité minière en adoptant une nouvelle loi en 2016, dont la mise en œuvre est en cours, notant, chiffres à l'appui, que le total de la production minière artisanale nationale, constituée de barytine, zinc et plomb, s'est élevée à 498.698 tonnes en 2017, avec un chiffre d'affaires de 281.864.703 millions DH, une main-d'œuvre composée de 1083 personnes et 270 ateliers actifs.

Néanmoins, a fait observer le responsable marocain, en dépit des efforts consentis et des résultats obtenus, le bilan global n'est pas au diapason des aspirations visant à hisser le rendement de ce secteur dans le cadre d'un développement régional durable, d'autant plus que sur les 60.000 km2 couverts par cette activité, seulement 6000 km (10%) sont exploités par les ateliers traditionnels. Autre défi à relever par le secteur, selon M. Mellouki, la non exploitation du potentiel et des ressources minières en grande profondeur qui requièrent des investissements consistants et une technologie de pointe.

Pour sa part, Abdelaziz Zardan, responsable du département des recherches minières à l'Office national des mines et des hydrocarbures, a passé en revue les opportunités d'investissement dans le secteur minier, notant que l'office s'est engagé dans plusieurs projets miniers, notamment dans le domaine de l'exploration qui débute par le contrôle géochimique et physique, en passant par l'évaluation, puis la phase d'utilité économique.

Il a ajouté que l'office opère principalement dans la recherche et l'exploration ainsi que la promotion dans la perspective d'établir un partenariat avec le secteur privé national et international actif dans le secteur minier.

De son côté, Zineb Bouhmia, ingénieur d'Etat à l'Office national des mines et des hydrocarbures, a mis l'accent sur l'utilisation de systèmes d'information géographique dans la prospection minière en termes de collecte, de stockage, d'analyse et de documentation d'informations géologiques.

Ahmed Manar, chef du service de géologie appliquée au ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable, a évoqué le Plan national de développement des structures géologiques pour la période 2015-2025, soulignant que son objectif est de renforcer la couverture géologique à 36%, géophysique à 49% et géochimique à 25%.