Soudan: Le Soudan s'affirme disponible pour soutenir les efforts de paix en Libye

Le Président du Niger, SEM Issoufou Mahamadou rencontre les Ministres des pays voisins de la Libye

Khartoum — Le Soudan a réaffirmé qu'il resterait un partisan puissant et efficace aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer la paix entre les belligerants libyens.

S'adressant jeudi à Khartoum à la conférence des pays voisins de la Libye, le ministre des Affaires étrangères, M. Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, a souligné que le Soudan attendait avec intérêt le rôle des pays de la région et de l'Union africaine dans le soutien de ces efforts de paix en Libye.

Il a déclaré que le Soudan tendait la main à toutes les parties libyennes afin de créer un climat propice au dialogue et à calmer le différend.

Il a espéré que les opérations de sécurité conjointes sur les zones frontalières, en accord avec la Libye et d'autres pays libyens voisins, permettraient d'éliminer le risque de présence de certains groupes armés dans le sud de la Libye, ce qui aurait permis de transformer cette partie de la Libye en une zone d'echange au lieu du champ de bataille.

Il a souligné que le moment choisi par le Soudan pour la réunion des pays voisins en Libye tenait compte des vents favorables qui commençaient à souffler dans la région, soulignant à cet égard la paix réalisée entre les parties au Soudan du Sud et entre l'Éthiopie. et l'Érythrée dans la région africaine et les efforts de réconciliation en cours dans les domaines de la mobilité et de la réconciliation dans l'arène arabe.

Le Dr Al-Dirdiri a déclaré que l'initiative du Soudan était rendue nécessaire par le bon voisinage et le destin commun face au risque des mouvements armés africains centrés sur la Libye, du terrorisme et des crimes organisés et transfrontaliers.

Il a exprimé l'espoir que la conférence permettra aux parties libyennes de progresser dans la recherche de solutions politiques et sociales permettant au pays de retrouver sa place naturelle et pionnière parmi les pays de la région, le continent africain et les États-Unis. Monde arabe.

Il a déclaré que le retour de la stabilité était possible grâce à la volonté et à la solidarité de la région, mais il a ajouté que cette question dépendait en premier lieu des Libyens.