Maroc: La 18ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde annonce la couleur

La 18ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde, organisée par l'Association Maroc Cultures, se tiendra du 21 au 29 juin 2019 à Rabat.

Placé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine-Rythmes du monde reste fidèle à sa mission première, à savoir démocratiser l'accès aux cultures du monde entier pour tous les Marocains, a indiqué jeudi l'Association Maroc Cultures.

Pour son retour l'an prochain, le deuxième plus grand événement culturel de la planète promet une programmation de qualité et pleine de surprises à tous les amoureux de la musique et de la culture, a précisé la même source, avec à l'affiche les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, les grands noms et les jeunes talents de la scène marocaine, outre des spectacles de rue et une sélection des figures incontournables des plus beaux patrimoines musicaux des cinq continents.

Cette édition constituera, comme à l'accoutumée, un temps fort culturel pour le public avec, encore et toujours, un accès gratuit pour 90% des festivaliers et des prestations qui "porteront haut les valeurs de paix, d'ouverture, de tolérance et de respect", a fait savoir l'association organisatrice de l'événement.

La 17ème édition du festival avait réuni 2,5 millions de spectateurs durant neuf jours de célébration musicale sur les différentes scènes de Rabat et Salé.

Rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc, le Festival Mawazine-Rythmes du monde offre depuis 2001 une programmation riche et exigeante qui réunit les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

Créée en 2001, Maroc Cultures est une association à but non lucratif qui s'est fixé pour mission principale de garantir au public de la région de Rabat-Salé-Kénitra une animation culturelle et artistique d'un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc.

En écho aux valeurs fondamentales de la politique de développement de S.M le Roi Mohammed VI, l'association concrétise cette noble mission via le Festival Mawazine-Rythmes du Monde ainsi que différentes manifestations, colloques pluridisciplinaires, expositions d'art plastique et concerts.