Maroc: Les Impériales 2019 consacrées aux défis des marques au Maroc

Le rendez-vous du marketing et de la communication se tiendra du 21 au 27 janvier prochain

Plus de 3000 experts, participants et étudiants, prendront part à la troisième édition de l'événement « Les Impériales », le rendez-vous incontournable des professionnels du secteur du marketing et de la communication, qui se tiendra du 21 au 27 janvier 2019 à Casablanca.

Placée sous le thème « Les défis des marques au Maroc », l'édition 2019 s'illustrera par une nouvelle formule élaborée par l'Association Les Impériales, en partenariat avec le magazine MediaMarketing.

« Nous avons décidé, après deux éditions, de créer l'Association Les Impériales, regroupant plusieurs représentants du secteur, pour porter l'événement Les Impériales 2019 et en faire le grand rendez-vous dédié à tous les protagonistes qui s'intéressent au marketing, à la communication, aux médias, au digital», a expliqué Anouar Sabri, président de l'association organisatrice de cet événement, « Les Impériales ».

Ainsi, la troisième édition des Impériales « rassemblera tout l'écosystème du marketing, de la communication, des médias, de la publicité et du digital, durant un rendez-vous qui se veut initiateur d'échanges, incubateur d'idées et fédérateur de ce marché », ont indiqué les organisateurs lors d'une rencontre tenue récemment à Casablanca.

A l'instar des précédentes éditions, Les Impériales 2019 seront l'occasion de mettre en relation offreurs et demandeurs de solutions à travers un programme riche ponctué par plusieurs activités.

Figurent ainsi au programme de cette édition : « des keynotes, des workshops et des prix à décerner permettrant d'établir une rétrospective du passé, de comprendre les problématiques du présent et de construire le marché du futur », a-t-on souligné lors de cette rencontre.

Comme le suggère le programme de cette année, « trois journées seront organisées durant lesquelles des Étoiles seront remises pour valoriser le savoir-faire marocain, aujourd'hui centenaire, et des Speed Keynotes mettront en avant des innovations, des offres de prestations dans un univers de professionnels en quête de nouveautés et de solutions, ont indiqué les organisateurs.

Programme qui prévoit également trois journées d'apprentissage et d'échange, « à travers des workshops sur des thématiques pointues pour les professionnels et des débats visant à déterminer les prospectives de l'écosystème dans lequel tous les acteurs opèrent », ont-ils ajouté.

A souligner que cette édition sera celle de la mise en place d'un « Musée de la publicité qui retranscrit un siècle de publicité au Maroc. A travers des œuvres, affiches, spots TV, packaging, etc récoltés pour dresser un panorama de ce qui fait notre patrimoine publicitaire et qui retranscrit l'évolution de notre culture», ont indiqué les organisateurs.

« Les participants auront l'opportunité de visiter le Musée de la publicité, d'assister à la projection Étoiles, aux workshops/trainings et keynotes/débats, de participer au Job-Dating et remporter les prix "Les Étoiles", attribués pour célébrer les talents, les entreprises, les agences et les campagnes qui se sont démarquées en 2018 », ont résumé les organisateurs .

Pourvoyeur d'emploi, dont certaines ressources participent à la consolidation du capital immatériel du Maroc, le secteur des métiers du marketing, de la communication, des médias et du digital au Maroc est constitué de plus de 8500 entreprises, de différentes tailles, qui drainent un chiffre d'affaires annuel s'élevant à 12 milliards de dirhams.

«Il est l'un des pivots de l'économie marocaine, de par sa contribution au développement des différents opérateurs, entreprises et organismes, et in fine, au développement du pays», ont souligné les promoteurs de cet événement.

Soulignons que l'Association Les Impériales a été créée en 2018 afin de fédérer l'ensemble des acteurs des métiers de la communication, des médias, du marketing et du digital.